«Жигули» как стиль жизни. Блеск и дичь автомобильного слёта «ЖиФест-2023». Фотопост

Последние классические «Жигули» покинули конвейер 11 лет назад, но покрываться пылью на архивных полках и в музейных запасниках эти машины не спешат. Наоборот, с годами интерес к активной движухе с участием заднеприводных моделей Волжского автозавода только растёт.

Судите сами: отгремевший в минувшие выходные традиционный слёт «ЖиФест» — кстати, уже седьмой по счёту! — впервые прошёл в двухдневном формате. Олдскульные «Лады» плотно заполнили всю обширную территорию национального конного парка «Русь» в Подмосковье, причём почти полтысячи автомобилей приехали из регионов по лютой жаре своим ходом — в том числе из Екатеринбурга и Мурманска!