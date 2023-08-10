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«Жигули» как стиль жизни. Блеск и дичь автомобильного слёта «ЖиФест-2023». Фотопост

Молодость на «Жигулях». Репортаж с фестиваля «ЖиФест-2023»
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Последние классические «Жигули» покинули конвейер 11 лет назад, но покрываться пылью на архивных полках и в музейных запасниках эти машины не спешат. Наоборот, с годами интерес к активной движухе с участием заднеприводных моделей Волжского автозавода только растёт.

Судите сами: отгремевший в минувшие выходные традиционный слёт «ЖиФест» — кстати, уже седьмой по счёту! — впервые прошёл в двухдневном формате. Олдскульные «Лады» плотно заполнили всю обширную территорию национального конного парка «Русь» в Подмосковье, причём почти полтысячи автомобилей приехали из регионов по лютой жаре своим ходом — в том числе из Екатеринбурга и Мурманска!

«Жигули» без преувеличения стали фундаментом народной автомобильной субкультуры, потому что классика оказалась удобной и недорогой заготовкой под самые разные проекты — от постройки лютых «корчей» для дрифта до идеальной реставрации «по заводу». Опции самовыражения почти безграничны. Мы целый день гуляли по выставке, обгорели на солнце, но всё же привезли с фестиваля любопытные кадры. Наслаждайтесь!

Креативные ребята зачастую обыгрывают в экспозиции советскую эстетику, дополняя свои «Жигули» аксессуарами вроде бабушкиных ковров или батиных радиоприёмников эпохи СССР

Один из примеров гоночного творчества на базе «Жигулей» — лютая «копейка», которая из седана превратилась в купе с каркасом безопасности и кучей наворотов

«Жигули» на «ЖиФесте» всегда в большинстве, хотя на фестивале рады гостям и на других моделях АвтоВАЗа. Приветствуются также всяческие самоделки на основе тольяттинских машин

Отдельный вид жигулёвского искусства — оформление подкапотного пространства. Так выглядит добротный шейвинг — владелец убрал или замаскировал все «лишние» детали

А это стиль милитари: гранаты вместо бачков тормоза и сцепления, колючая проволока на воздушном фильтре

По традиции каждому владельцу «Лады» организаторы фестиваля дарят фирменный стикер, по набору которых можно проследить участие машины в «ЖиФестах» разных лет

Трэш-контент подъехал: откровенной дичи в стиле «эстетика гниения» на «ЖиФесте» с каждым годом становится всё меньше, но без ржавых автотрупов демонстрация жигулёвской культуры была бы неполной

Хоть сейчас на съёмки «Безумного Макса». Идея колёсных арок из старых номерных знаков сперва была обыграна на «Жигулях», а теперь воплотилась в ещё более крутом проекте «зубила» со стимпанковским салоном и мотором за передними сиденьями

Тот случай, когда «боевые» повреждения умело вписали в стиль автомобиля

Отдельную площадку занимали фанаты «Оки», из которой, как показывает практика, тоже можно сделать шоу-кар

Находчивый паренёк решил увековечить память о фестивале необычным способом и позвал всех желающих расписаться на своей «Жиге». Места на кузове едва хватило

Были на фестивале и профессиональные художники, которые прямо на площадке на глазах зрителей очень круто разрисовали несколько «Жигулей». На фото — два лидера творческого конкурса

Один из проектов-победителей конкурса топ-10 машин «ЖиФеста»

И его крутейший интерьер с рулём в форме сердца

А вообще, в десятку лучших машин феста вошли самые разные проекты — от яркой отреставрированной «копейки» до дрифтовой Lada Vesta и гоночной «Приоры» с движком JZ

«Боевой» ВАЗ-2107, вошедший в тройку лучших в соревнованиях по дрифту, и легендарный проект «Грач», который в кульминации «ЖиФеста» разыграли среди зрителей. И это тоже традиция фестиваля — любой участник или гость имеет шанс бесплатно получить автомобиль

Подкапотка «Грача» показывает, что даже обычный вазовский «восьмиклоп» на дросселях может выглядеть очень стильно

«Жигули» — это…

Ностальгия по батиной «шестёрке»
Моя первая машина
Дрифт на зимней парковке
Настоящая советская классика
Отличная заготовка под тюнинг
Страшный сон владельца
#Фотопост#Тюнинг#LADA (ВАЗ)
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Комментарии
Комментарии5
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10 августа 2023
Нафига их так раскурочивать? Обидно за "копеечку", красивые машинки, но в неумелых руках гаражных энтузиастов выглядят ужасно! Нельзя так . Мой любимый первый автомобиль.. классика
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2
10 августа 2023
выставка автохлама. да еще и колхоженого, ужснх!
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2
11 августа 2023
Покупает древнотную А6
@
Чувствует, что взял удачу за яйца
@
Начинает крутить понты в комментариях
@
Всем плевать
@
Идет плакать в подушку
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3
11 августа 2023
"
Дрифт на зимней парковке
"
Конечно же!
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1
11 августа 2023
Нет стиралки - нет лайка!
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