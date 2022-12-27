Идея поставить в гараж недорогой заднеприводный корч для зимних забав приходит в голову любому петролхэду с первым снегом. И вазовская «классика» с прокачанной подвеской, бодрым мотором и усиленным кузовом видится отличным (если не единственным) вариантом. Уверены, что вы — люди ответственные и гонять на таком корче будете вдали от автострад и мегамаркетов, на специально подготовленных трассах. Поэтому приступаем к изучению самых классных вариантов в продаже. И да — не на всех этих машинах можно легально передвигаться по дорогам общего пользования, но ведь и мы рассказываем про спортивную езду на закрытых трассах, помните?
«Семёрка» с внешностью «пятёрки», а также деталями от моделей Chevrolet и Renault продаётся готовой для дрифта. То есть в обмен на 390 000 рублей вы получаете кастомизированный седан, в котором не придётся что-либо улучшать, доделывать или ремонтировать. Во всяком случае, по словам продавца.
Один из неочевидных плюсов «Жиги» — относительная внешняя неприметность: разве что низкая посадка и пластик на колёсных арках выдают в «семёрке» корч. Но самое главное, что доработки позволяют автомобилю сразу неплохо чувствовать себя на подготовленной трассе. 1,7-литровый мотор от «Нивы» перебран, форсирован и «чипован», оригинальный рулевой механизм заменён на рейку от Logan, а подвеска Club Turbo имеет мало общего с заводскими компонентами и их настройкой, но отлично подходит под обозначенные нами задачи.
Как и подобает спортивной технике, машина лишена большинства деталей отделки и снабжена «джентльменским минимумом»: спортивными ковшами, гоночными ремнями, огнетушителем и трёхспицевым «бубликом» OMP. Ещё в «Жигулях» есть музыка. Правда, на высоких оборотах вы едва ли её услышите.
Дисконт в 50 000 рублей, случившийся за время пребывания этой «двойки» на Авто.ру, подливает масла в огонь интереса. Ведь дрифтовый «сарай» с улучшенным «железом» и длинным листом доработок представляется классным подарком (например, самому себе) на Новый год.
Что именно у «Жигулей» доработано для езды боком? Буквально всё — даже кузов в процессе кастомизации фактически остался без задних дверей и лишнего металла. Мотор на «дудках» впускной системы обрёл не только гоночный звук, отклик и мощность, но и должную для спортивной машины надёжность, так что крутить форсированную до 140 сил «четвёрку» можно смело.
Подвеска с необходимым для дрифта выворотом, каркас безопасности и другие элементы (тормоза, рулевое управление, электрика) собраны по уму, а всё, что прежде добавляло «Жигулям» массы, либо выброшено, либо заменено на лёгкий пластик и поликарбонат. В нагрузку к автомобилю продавец отдаёт запчасти (в том числе для установки трансмиссии Getrag), три вида легкосплавных колёс и четыре комплекта покрышек на круглый год.
Эта «четвёрка» за 280 000 рублей тоже готова к зимнему сезону. И дело не только в заточенном под дрифт шасси, новые элементы которого пытается скрыть неприметный кузов, но и моторе. Наддувном!
Сколько именно после доработок развивает силовой агрегат, из описания непонятно, но при давлении наддува в 1 бар мощность и тяга должны быть сочными. Продавец отмечает, что двигатель недавно прошёл обслуживание, а компрессор смазан и чувствует себя отлично. Для тех, кому езда важнее красоты, предложены два варианта штампованных колёс. За стильные четырёхспицевые диски с мало подходящими для зимы полусликами придётся выложить ещё 40 тысяч рублей.
Комплект для установки задних дисковых тормозов и запасная коробка передач предлагаются вместе с автомобилем.
Вероятно, эта находка за 410 000 рублей не потеряет актуальности и в летний сезон. По крайней мере, создатель «копейки» утверждает, что у построенного для зимнего дрифта седана хватает сил ехать боком и посуху. На борту 140 сил, а развивает их рядная «четвёрка» М44 от BMW третьей серии. Все лошадиные силы и ньютон-метры уходят на задние колёса через механическую коробку с усиленным сцеплением и короткоходной кулисой, а рулиться машине помогают гидроусилитель с рейкой от VW Golf, частично кастомная подвеска с регулируемыми рычагами и усиленный кузов.
900-килограммовый седан предлагается к покупке с набором дополнительных компонентов. А именно — с двумя видами колёс и четырьмя комплектами покрышек для зимних и летних выездов. Помимо этого, владелец готов поделиться фотоархивом, на котором запечатлён процесс постройки дрифткара.
Вариант подороже — за 850 000 рублей — предлагает иной уровень прокачки и фокус на большой спорт. С хорошо настроенным 120-сильным мотором и переработанным шасси эти «Жигули» охотно идут боком, а в случае возникновения нештатных ситуаций водителя должны уберечь профессиональный каркас безопасности и система пожаротушения. Всё по-взрослому!
Ничего лишнего в салоне автомобиля попросту нет — только пилотское кресло, органы управления и пластиковый бензобак на 100 литров. О том, как и чем дорабатывались тормоза и подвеска «семёрки», в объявлении не сказано, хотя превращение гражданской машины в гоночную очевидно влетело в копеечку.
Отсюда и нежелание продавца снижать обозначенный ценник. Однако владелец готов обменять серый корч на дизельный VW Transporter. Может быть, у вас найдётся лишний?
Этот аппарат не стоит рассматривать лишь в качестве машины для дрифта, хотя раздать боком на седане можно без проблем. Просто мощная спортивная «пятёрка» способна на большее: автомобиль подготовлен для раллийных сражений, оснащён шведской секвентальной коробкой передач, 180-сильным двухкарбюраторным двигателем и основательно перелопаченной ходовой частью. Каркас, пластиковые стёкла, переговорное устройство в салоне, дополнительный свет — это всё не для красоты или визуального соответствия оригинальной раллийной модели VFTS (продавец подтверждений вильнюсской аутентичности не предоставил). Всё предельно функционально и работает на результат.
Что до цены, то 1,21 миллиона рублей кажутся большой суммой ровно до тех пор, пока не начинаешь сравнивать. Вот одна из аналогичных раллийных «пятёрок» за 40 000 евро (2,9 млн ₽), а вот ещё одна — за 49 000 (3,6 млн ₽). Да и на Авто.ру гоночная находка далеко не самая дорогая.
Здесь мы собрали «Жигули», наиболее беспощадные к кошелькам покупателей.