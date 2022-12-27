«Семёрка» с внешностью «пятёрки», а также деталями от моделей Chevrolet и Renault продаётся готовой для дрифта. То есть в обмен на 390 000 рублей вы получаете кастомизированный седан, в котором не придётся что-либо улучшать, доделывать или ремонтировать. Во всяком случае, по словам продавца.

Один из неочевидных плюсов «Жиги» — относительная внешняя неприметность: разве что низкая посадка и пластик на колёсных арках выдают в «семёрке» корч. Но самое главное, что доработки позволяют автомобилю сразу неплохо чувствовать себя на подготовленной трассе. 1,7-литровый мотор от «Нивы» перебран, форсирован и «чипован», оригинальный рулевой механизм заменён на рейку от Logan, а подвеска Club Turbo имеет мало общего с заводскими компонентами и их настройкой, но отлично подходит под обозначенные нами задачи.

Как и подобает спортивной технике, машина лишена большинства деталей отделки и снабжена «джентльменским минимумом»: спортивными ковшами, гоночными ремнями, огнетушителем и трёхспицевым «бубликом» OMP. Ещё в «Жигулях» есть музыка. Правда, на высоких оборотах вы едва ли её услышите.

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