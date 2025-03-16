Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Женщина провела шесть суток в машине после ДТП: её никто не замечал

Машина съехала с дороги, а у пострадавшей сел телефон
Новости
12
30

Американка Брионна Кассель провела шесть дней, заблокированная в машине в результате ДТП. Она съехала с дороги, поэтому её не видели ни другие водители, ни экстренные службы. Несмотря на полученные травмы, женщина выжила и сейчас находится в больнице, пишет The Drive.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • Кассель отправилась в гости к подруге. Она заснула за рулём, и машина съехала в кювет. Он оказался настолько глубоким, что для проезжающих мимо она была абсолютно незаметна. Женщина пыталась звать на помощь, но её никто не слышал. Не дали результата и поиски силами экстренных служб, к которым обратились родственники Кассель.
  • Из-за повреждений машины и полученных травм женщина не могла выбраться наружу. У  неё оказались сломаны ноги, рука и несколько рёбер. Телефон сел, поэтому сама позвонить в полицию и скорую пострадавшая не могла. Еды у неё с собой не было, а воду она добывала, окуная свою толстовку в лужу около машины и отжимая её.
  • В итоге её обнаружил дорожный рабочий и связался с экстренными службами. Сейчас Брионна Кассель находится в больнице и медленно идёт на поправку.

В небольшом городке французского кантона Жарвиль-ла-Мальгранж трал с негабаритным грузом застрял на мосту. Операция по спасению машины и переправы длилась несколько дней. Причиной инцидента стали неправильные расчёты и ошибки в подготовительных работах оператора по перевозке.

А у вас телефон всегда заряжен?

Да, слежу за этим
Бывает, что забываю зарядить
Постоянно на нуле

Подождите

Новости загружаются

#Происшествия
12
Комментарии
Комментарии30
Войдите, чтобы комментировать
16 марта 2025
Это называется судьба.
Хорошо что жива и цела осталась.
Нравится
Ответить
6
17 марта 2025
А как машина заблокирована, наружу выбраться не могла, а воду брала с лужи около машины?
Нравится
Ответить
15
18 марта 2025
Зелёный внедорожник, очень много здесь несоответствия,похоже на фуфло.
Нравится
Ответить
7
18 марта 2025
Зелёный внедорожник, опустив стекло. Сломаны обе ноги, рука и ребра... Как выбраться? Читайте внимательнее.
Нравится
Ответить
2
19 марта 2025
Зелёный внедорожник, где написано, что машина была заблокирована? Ещё другие поддерживают Вашу писанину.
Нравится
Ответить
19 марта 2025
Зелёный внедорожник, она окно открыла
Нравится
Ответить
16 июля 2025
Владимир Ж., ноги сломаны и ребра , наверное не все смогут выбраться в такой ситуации.
Нравится
Ответить
17 марта 2025
Поехала и уснула? Это в какой стране такие жители? А если навстречу автобус с детьми?
Нравится
Ответить
3
18 марта 2025
Зелёный грузовик, А если бы навстречу грузовик, который вёз патроны? Он же не доставил бы их вовремя на поле боя! И село Брехуново не освободили бы.
Нравится
Ответить
6
19 марта 2025
Зелёный грузовик, Вы не водитель. Не представляете, но это может быть в любой стране. Достаточно секунды.
Нравится
Ответить
1
17 марта 2025
Ерунда ерундовая, вызов на сенсацию на ровном месте
Нравится
Ответить
2
18 марта 2025
А всего лишь запасная зарядка в машине была нужна.
Нравится
Ответить
2
18 марта 2025
Оранжевый хэтчбек, не надо спать за рулем,а если чувствуешь что засыпаешь остановись и вздремни минут 15
Нравится
Ответить
3
22 декабря 2025
метиз комплект, да в машине зарядить тел можно!!!
Нравится
Ответить
18 марта 2025
Афигенски
Нравится
Ответить
18 марта 2025
Вообще у НИХ, а сейчас уже и на многих наших машинах, есть кнопка SOS...Конечно, если всё так, то дай ей Бог здоровья...но как то не очень правдоподобно.
Нравится
Ответить
6
18 марта 2025
Сказки нашего двора!
Нравится
Ответить
2
18 марта 2025
взрослая дама, ни воды, ни зарядки в машине, и спит за рулём.. сколько годочков даме то? похоже, что это ребёнок..
Нравится
Ответить
1
18 марта 2025
Просто ей повезло 'у меня есть вопрос как долго искали серевно долго искали
Нравится
Ответить
18 марта 2025
Фильм есть такой, один в один. Тоже долго с дороги не видели и не было связи, потом нашли, отвезли в больницу....
Нравится
Ответить
2
19 марта 2025
Зарядное в машине
Нравится
Ответить
1
19 марта 2025
Skoree vsego-темный луч в светлом "царстве":соображать мгновенно не всегда получится-отключилась?
Нравится
Ответить
19 марта 2025
Как можно отжимать воду из куртки сломанной рукой
Нравится
Ответить
2
19 марта 2025
Оранжевый хэтчбек, высасывала
Нравится
Ответить
1
20 марта 2025
В экстренных случаях часто бывает разряжен
Нравится
Ответить
20 марта 2025
А посигналить она не догадалась? Если стекло смогла открыть, что то энергосистема была цела и она вполне могла устроить "рёв" клаксона на всю ивановскую. Что-то история похожа на фейк. У них что, полиция 5 дней не видела машину в кювете?
Нравится
Ответить
1
14 июля 2025
А сигналить она не могла??? Долго.
Нравится
Ответить
15 июля 2025
Не дай Бог в такой ситуации оказаться.
Нравится
Ответить
1
21 декабря 2025
Людмила Полозова, Дай Бог ей выздороветь. И никогда, ни кому не садиться за руль не выспавшимися ранее
Нравится
Ответить
22 декабря 2025
Римма Архипова, знаю был в такой ситуации мой водила отключался. заставил остановиться и поспать 20мин потом спокойно доехали.
Нравится
Ответить
Читать ещё