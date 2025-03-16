Женщина провела шесть суток в машине после ДТП: её никто не замечал

Американка Брионна Кассель провела шесть дней, заблокированная в машине в результате ДТП. Она съехала с дороги, поэтому её не видели ни другие водители, ни экстренные службы. Несмотря на полученные травмы, женщина выжила и сейчас находится в больнице, пишет The Drive.
- Кассель отправилась в гости к подруге. Она заснула за рулём, и машина съехала в кювет. Он оказался настолько глубоким, что для проезжающих мимо она была абсолютно незаметна. Женщина пыталась звать на помощь, но её никто не слышал. Не дали результата и поиски силами экстренных служб, к которым обратились родственники Кассель.
- Из-за повреждений машины и полученных травм женщина не могла выбраться наружу. У неё оказались сломаны ноги, рука и несколько рёбер. Телефон сел, поэтому сама позвонить в полицию и скорую пострадавшая не могла. Еды у неё с собой не было, а воду она добывала, окуная свою толстовку в лужу около машины и отжимая её.
- В итоге её обнаружил дорожный рабочий и связался с экстренными службами. Сейчас Брионна Кассель находится в больнице и медленно идёт на поправку.
В небольшом городке французского кантона Жарвиль-ла-Мальгранж трал с негабаритным грузом застрял на мосту. Операция по спасению машины и переправы длилась несколько дней. Причиной инцидента стали неправильные расчёты и ошибки в подготовительных работах оператора по перевозке.
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