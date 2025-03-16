Женщина провела шесть суток в машине после ДТП: её никто не замечал

Кассель отправилась в гости к подруге. Она заснула за рулём, и машина съехала в кювет. Он оказался настолько глубоким, что для проезжающих мимо она была абсолютно незаметна. Женщина пыталась звать на помощь, но её никто не слышал. Не дали результата и поиски силами экстренных служб, к которым обратились родственники Кассель.

Из -за повреждений машины и полученных травм женщина не могла выбраться наружу. У неё оказались сломаны ноги, рука и несколько рёбер. Телефон сел, поэтому сама позвонить в полицию и скорую пострадавшая не могла. Еды у неё с собой не было, а воду она добывала, окуная свою толстовку в лужу около машины и отжимая её.