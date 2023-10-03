Женщина попала под колёса роботакси Cruise по вине водителя-человека

В Сан-Франциско, где компания Cruise, являющаяся подразделением концерна General Motors, активно эксплуатирует свои роботакси, случился очередной инцидент с участием беспилотника. Как пишет The Verge, на сей раз основным виновником оказался водитель другой машины, спровоцировавший первичное ДТП. При этом возможностей автопилотируемого такси хватило лишь на то, чтобы минимизировать ещё один удар.