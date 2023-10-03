Женщина попала под колёса роботакси Cruise по вине водителя-человека

В Сан-Франциско, где компания Cruise, являющаяся подразделением концерна General Motors, активно эксплуатирует свои роботакси, случился очередной инцидент с участием беспилотника. Как пишет The Verge, на сей раз основным виновником оказался водитель другой машины, спровоцировавший первичное ДТП. При этом возможностей автопилотируемого такси хватило лишь на то, чтобы минимизировать ещё один удар.
- По версии Cruise, некий автомобиль, двигавшийся по Пятой авеню, сбил переходившую дорогу женщину, после чего скрылся. Пешехода отбросило на полосу, по которой ехало роботакси, и оно «резко затормозило», однако этого оказалось недостаточно. Женщина получила травмы и была доставлена в ближайшую больницу, её состояние неизвестно.
- Cruise сотрудничает с органами правопорядка: в том числе полиции были переданы видеозаписи с камер беспилотника, чтобы помочь опознать сбежавшего водителя.
- В этом августе другое такси Cruise в том же американском городе столкнулось с пожарной машиной на перекрёстке. Пострадавших не было, но местные власти также начали расследование инцидента.
Нынешней весной подразделение GM Cruise уже было вынуждено инициировать отзыв трёх сотен роботизированных машин после того, как одна из них столкнулась с автобусом-«гармошкой». Причём для устранения дефекта, который привёл к ДТП, отправлять беспилотники на сервис не потребовалось: им просто дистанционно обновили программное обеспечение.
Готовы сесть в роботакси?
Подождите
Новости загружаются