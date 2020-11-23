BMW Z4 и «Супру» отзывают из-за угрозы возгорания

Проблема заключается в угрозе утечки топлива через шов между двух половин бака, что, разумеется, может привести к возгоранию. Ремонт будет осуществлён путём замены элемента целиком бесплатно для владельцев. Всего отзыв затраги­вает 14 экзем­пляров Z4 и 35 «Супр».

Примечательно, что в прошлом году обе модели не раз попадали под сервисные кампании, но не по таким серьёзным поводам. Например, у некоторого количества спорткаров оказались дефектные фары. Ещё был масштабный отзыв BMW из-за проблем с камерой заднего вида, затронувший и «Супру». Также в 2019-м несколько «Тойот» отправили на сервис из-за неправиль­ных креплений ремня безопасности.

Летом 2020-го был объявлен отзыв BMW Z4 в России — по причине возможной поломки механизма рулевого управле­ния (выход из строя поперечных рулевых тяг).