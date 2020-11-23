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BMW Z4 и «Супру» отзывают из-за угрозы возгорания

У небольшой партии спорткаров оказались бракованные топливные баки
Новости

Национальное управление по безопасности дорожного движения США объявило отзыв BMW Z4 и Toyota Supra. На незаплани­рованный ремонт должно отправиться небольшое количе­ство спорткаров, однако причина суще­ственная: у них брако­ванные топливные баки.

  • Проблема заключается в угрозе утечки топлива через шов между двух половин бака, что, разумеется, может привести к возгоранию. Ремонт будет осуществлён путём замены элемента целиком бесплатно для владельцев. Всего отзыв затраги­вает 14 экзем­пляров Z4 и 35 «Супр».

  • Примечательно, что в прошлом году обе модели не раз попадали под сервисные кампании, но не по таким серьёзным поводам. Например, у некоторого количества спорткаров оказались дефектные фары. Ещё был масштабный отзыв BMW из-за проблем с камерой заднего вида, затронувший и «Супру». Также в 2019-м несколько «Тойот» отправили на сервис из-за неправиль­ных креплений ремня безопасности.

  • Летом 2020-го был объявлен отзыв BMW Z4 в России — по причине возможной поломки механизма рулевого управле­ния (выход из строя поперечных рулевых тяг).

  • Построенные на одной платформе (и с использо­ванием агрегатов BMW) Z4 и Supra были пред­ставлены в 2018 и 2019 годах соответ­ственно. Они отличаются внешне и в оформ­лении салона, а также некоторыми настройками, однако оснащаются одинако­выми моторами.

И всё-таки — Z4 или Supra?

BMW
«Супра»

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#BMW#Z4#Отзывные кампании#Отзывы#Toyota#Supra
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