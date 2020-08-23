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Российский электромобиль Zetta будет на 100 тысяч рублей дороже, чем обещали

Массовое производство электромобиля Зетта может начаться до конца года
Новости
7

Стоимость первого российского городского электрокара Zetta составит 550 тысяч рублей за базовую версию. Об этом заявил глава ООО Zetta Денис Щуровский, передаёт ТАСС. Это на 100 тысяч рублей больше перво­начальной цены, которую разработчик называл после премьеры электрокара полтора года назад.

  • В данный момент в Тольятти налажена опытно-промыш­ленная сборка первой партии электро­мобилей Zetta, которые можно будет заряжать от розетки 220–380 Вт или от трансформатора.

  • Массовое производство планируется запустить до конца года при условии одобрения заявки в фонде развития промыш­ленности. Для серийного выпуска проекту потребуются дополни­тельные инвестиции на сумму 100 миллионов рублей. Через 3–4 месяца после этого конвейер начнёт работать.

  • Производство Zetta планировалось запустить в первом квартале 2020 года, затем сроки сдвинулись на конец 2020-го.

  • Первый автомобиль был представлен весной 2019 года. Предпо­лагалось, что он будет выпускаться в трёх версиях: в базовой моно­приводной с батареей на 10 кВт⋅ч и асинхрон­ными мотор-колёсами на передней оси (мощность каждого – 24,5 л.с.). В среднем варианте электрокар должен получить батарею на 32 кВт·ч, а в топовом – ещё и два мотор-колеса на задней оси.

Какая из альтернатив ДВС у нас приживётся?

Электрическая вполне может
Только ГБО
Никакая

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#Электрокары#Zetta
Комментарии
Комментарии7
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Комментарий удален
23 августа 2020
3ачем покупать эту электро- каляску за такие деньги?
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27 декабря 2020
Экооогично, малые габариты, - проще парковаться, в пробках проще перестраиваться
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19 декабря 2023
Пишу из будущего, из 2023 года. Деньги распилены электромобиля нет.
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1
8 августа 2024
Автотаз не позволит
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20 ноября 2024
За 550 тысяч?! Гранта, подвинься 😆.
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