Российский электромобиль Zetta будет на 100 тысяч рублей дороже, чем обещали

Стоимость первого российского городского электрокара Zetta составит 550 тысяч рублей за базовую версию. Об этом заявил глава ООО Zetta Денис Щуровский, передаёт ТАСС. Это на 100 тысяч рублей больше первоначальной цены, которую разработчик называл после премьеры электрокара полтора года назад.
В данный момент в Тольятти налажена опытно-промышленная сборка первой партии электромобилей Zetta, которые можно будет заряжать от розетки 220–380 Вт или от трансформатора.
Массовое производство планируется запустить до конца года при условии одобрения заявки в фонде развития промышленности. Для серийного выпуска проекту потребуются дополнительные инвестиции на сумму 100 миллионов рублей. Через 3–4 месяца после этого конвейер начнёт работать.
Производство Zetta планировалось запустить в первом квартале 2020 года, затем сроки сдвинулись на конец
2020-го.
Первый автомобиль был представлен весной 2019 года. Предполагалось, что он будет выпускаться в трёх версиях: в базовой моноприводной с батареей на 10 кВт⋅ч и асинхронными мотор-колёсами на передней оси (мощность каждого – 24,5 л.с.). В среднем варианте электрокар должен получить батарею на 32 кВт·ч, а в топовом – ещё и два мотор-колеса на задней оси.
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