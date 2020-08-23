Российский электромобиль Zetta будет на 100 тысяч рублей дороже, чем обещали

В данный момент в Тольятти налажена опытно-промыш­ленная сборка первой партии электро­мобилей Zetta, которые можно будет заряжать от розетки 220–380 Вт или от трансформатора.



Массовое производство планируется запустить до конца года при условии одобрения заявки в фонде развития промыш­ленности. Для серийного выпуска проекту потребуются дополни­тельные инвестиции на сумму 100 миллионов рублей. Через 3–4 месяца после этого конвейер начнёт работать.

Производство Zetta планировалось запустить в первом квартале 2020 года, затем сроки сдвинулись на конец 2020-го.