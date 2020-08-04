Названы новые сроки появления российского электрокара за 450 000 рублей

Задержки в реализации проекта Мантуров объяснил пандемией коронавируса. На проект потребова­лись дополни­тельные инвестиции в 100 миллионов рублей, вопрос о выделении которых в августе только собираются рассмотреть.

Однако к текущему моменту сертификация электро­мобиля закончена на 70% и собраны первые пред­серийные машины. «Надеюсь, все сертификаци­онные процедуры до конца года будут завер­шены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал министр.

Сборку Zetta наладят в Тольятти. Мантуров полагает, что на электро­мобиль будет спрос и за рубежом.

В середине июля Drom.ru сообщал, что сроки реализации проекта Zetta сорваны. Якобы средств на него было потрачено больше, чем пред­полагалось, а в ближайшем будущем потребу­ются дополни­тельные инвестиции. Для отработки качества сборки необходимо построить как минимум сотню машин, но выпущено пока намного меньше.

Zetta – суперкомпактный электрический трёх­дверный авто­мобиль длиной всего 3030 мм. В основе лежит каркас из металли­ческих труб с навешен­ными на него композитными кузовными панелями. На машину планируют ставить силовую установку с двумя или четырьмя мотор-колёсами, каждое из которых развивает 24,5 л.с.