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Названы новые сроки появления российского электрокара за 450 000 рублей

Сборку модели наладят в Тольятти
Новости
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Производство российского электрокара Zetta, которое исходно планиро­валось начать в первом квартале 2020 года, будет запущено до конца этого года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Электромобиль Zetta

  • Задержки в реализации проекта Мантуров объяснил пандемией коронавируса. На проект потребова­лись дополни­тельные инвестиции в 100 миллионов рублей, вопрос о выделении которых в августе только собираются рассмотреть.

  • Однако к текущему моменту сертификация электро­мобиля закончена на 70% и собраны первые пред­серийные машины. «Надеюсь, все сертификаци­онные процедуры до конца года будут завер­шены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал министр.

  • Сборку Zetta наладят в Тольятти. Мантуров полагает, что на электро­мобиль будет спрос и за рубежом.

  • В середине июля Drom.ru сообщал, что сроки реализации проекта Zetta сорваны. Якобы средств на него было потрачено больше, чем пред­полагалось, а в ближайшем будущем потребу­ются дополни­тельные инвестиции. Для отработки качества сборки необходимо построить как минимум сотню машин, но выпущено пока намного меньше.

  • Zetta – суперкомпактный электрический трёх­дверный авто­мобиль длиной всего 3030 мм. В основе лежит каркас из металли­ческих труб с навешен­ными на него композитными кузовными панелями. На машину планируют ставить силовую установку с двумя или четырьмя мотор-колёсами, каждое из которых развивает 24,5 л.с. 

  • Запас хода обещан от 200 до 560 километров, в зави­симости от ёмкости аккуму­лятора. Полтора года назад называлась базовая цена в 450 000 рублей, однако курс доллара и евро с тех пор сильно вырос, а авто­мобиль зависим от импортных компонентов — поэтому цена будет пересмотрена.

Поедет Zetta или нет?

Повторит судьбу ё-мобиля
Станет серийной, но ненадолго
Окажется массовой и востребованной

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#Электрокары
Комментарии
Комментарии10
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4 августа 2020
Думаю, что в России спроса не будет из-за маленького запаса хода, который станет ещё меньше в зимний период. А в остальном надо смотреть, за эти деньги для разъездов по Москве, если опять же запас хода не учитывать, вполне неплохо. Если будет версия с увеличенным аккумуляторлм тысяч за 600 и качество исполнения окажется сносным, то по мне это отличная замена любой другой машине в подобном бюджете для Москвы
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9 ноября 2020
Как-же, тогда, в России эксплуатируют другие электромобили?
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4 августа 2020
Пока собируться делать, он устареет. А зная этот факт его и не нанут производить. Покричать же очень хочется@
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31 августа 2020
Ничего не начнут у нас... Сколько начинали - всё впустую.
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15 сентября 2020
А багажник-то где? Как гречку из Ашана везти?
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Комментарий удален
9 ноября 2020
это ты
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9 ноября 2020
Если детали из-за бугра, значит нужно говорить,что авто китайский или японский, так куда потратили основные средства? -растащили, ну как и всегда,так дешевле было бы приобрести у китайцев, или японцев и было быстрее и воровать нечего, а деньги, отдали бы, пенсионерам,-нищим, а Мантурова, давно пора гнать, за враньё, люди уже на самолётах будут летать, а тут, ZAD - TNIZU, ума не хватает, долизать
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9 ноября 2020
Я так думаю, что до серии этот проект доведут точно. Этот проект ведут уже лет десять, через все самые тяжелые кризисные годы, так что руководству к трудностям не привыкать. А вот сможет ли прижиться на рынке этот автомобиль, не понятно. <br />А тут еще и народ обнищал...., хотя в столичных городах спрос может и быть.
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9 ноября 2020
Это проект какого то мажорчика, но про финансирует этот проект бюджет России, т.е мы с вами.
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