Названы новые сроки появления российского электрокара за 450 000 рублей

Производство российского электрокара Zetta, которое исходно планировалось начать в первом квартале 2020 года, будет запущено до конца этого года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.
Задержки в реализации проекта Мантуров объяснил пандемией коронавируса. На проект потребовались дополнительные инвестиции в 100 миллионов рублей, вопрос о выделении которых в августе только собираются рассмотреть.
Однако к текущему моменту сертификация электромобиля закончена на 70% и собраны первые предсерийные машины. «Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года будут завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал министр.
Сборку Zetta наладят в Тольятти. Мантуров полагает, что на электромобиль будет спрос и за рубежом.
В середине июля Drom.ru сообщал, что сроки реализации проекта Zetta сорваны. Якобы средств на него было потрачено больше, чем предполагалось, а в ближайшем будущем потребуются дополнительные инвестиции. Для отработки качества сборки необходимо построить как минимум сотню машин, но выпущено пока намного меньше.
Zetta – суперкомпактный электрический трёхдверный автомобиль длиной всего 3030 мм. В основе лежит каркас из металлических труб с навешенными на него композитными кузовными панелями. На машину планируют ставить силовую установку с двумя или четырьмя мотор-колёсами, каждое из которых развивает 24,5 л.с.
Запас хода обещан от 200 до 560 километров, в зависимости от ёмкости аккумулятора. Полтора года назад называлась базовая цена в 450 000 рублей, однако курс доллара и евро с тех пор сильно вырос, а автомобиль зависим от импортных компонентов — поэтому цена будет пересмотрена.
Поедет Zetta или нет?
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