Российский электромобиль Zetta не выпустят в нынешнем году

Компания Zetta не смогла получить заём от Фонда развития промыш­ленности на сумму 99,9 миллиона рублей. Как заявил изданию глава фирмы Денис Щуровский, планы по запуску производства электро­мобиля City Modul 1 сохраняются, но дата старта перенесена.

Заём требовался для завершения последнего этапа создания производ­ственной площадки. Уточняется, что со временем Zetta сможет запустить сборку на собственные средства либо при поддержке правитель­ства Самарской области. В Фонде, в свою очередь, отметили, что компания нуждается в дополни­тельном частном инвесторе.

Первоначально старт производства был намечен на первый квартал 2020 года, однако в связи с пандемией его отложили на конец года.