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Российский электромобиль Zetta не выпустят в нынешнем году

Компания Zetta отложила запуск производства электрокара на неопределённый срок
Новости
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Компактные и доступные электрокары марки Zetta должны были начать сходить с конвейера до конца 2020 года. Однако компания отложила запуск производства на неопреде­лённый период. Как пишут «Ведомости», причина — в отсутствии финансиро­вания со стороны Минпромторга.

  • Компания Zetta не смогла получить заём от Фонда развития промыш­ленности на сумму 99,9 миллиона рублей. Как заявил изданию глава фирмы Денис Щуровский, планы по запуску производства электро­мобиля City Modul 1 сохраняются, но дата старта перенесена.

  • Заём требовался для завершения последнего этапа создания производ­ственной площадки. Уточняется, что со временем Zetta сможет запустить сборку на собственные средства либо при поддержке правитель­ства Самарской области. В Фонде, в свою очередь, отметили, что компания нуждается в дополни­тельном частном инвесторе.

  • Первоначально старт производства был намечен на первый квартал 2020 года, однако в связи с пандемией его отложили на конец года.

  • Серийные Zetta City Modul 1 планируется продавать по цене от 550 тысяч рублей. Электро­мобиль должен получить три моди­фикации с разной мощностью двигателей и ёмкостью батарей. У базовой Зетты будет 10-кило­ваттный аккуму­ляторный блок и два мотор-колеса по 24,5 л.с., среднюю версию снабдят батареей на 32 кВт⋅ч, а топовую — двумя дополни­тельными двигателями в задних колёсах.

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#Электрокары#Zetta
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Комментарии
Комментарии24
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2 сентября 2020
Что такое 99 млн для автомобильной промышленности? 10ть майбахов не могут найти в фонде?
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12 декабря 2020
Поддержу
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14 декабря 2020
Точнее 5 Майбахов
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3 сентября 2020
Все разворовали уже, вот и не хватает им.
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10 декабря 2020
вспомнил СМЗ С-3А (1958−1962). Второе поколение мотоколяски. По сути, была четырёхколёсной модификацией С-3Л. Именно эта машина снималась в «Операции Ы». Похожа.
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29 марта 2021
Да , только эта раз в 10 мощнее)))
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12 декабря 2020
Очередной урод выпустили
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13 декабря 2020
Это дизайн будущего если вы не понимаете то уж лучще промолчали бы..поверьте проектировал его не простой человек а дизайнер который куда больше вас понимает в этом
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14 декабря 2020
Это дизайн будущего? Хорош прикалываться. Ты сам и есть этот дизайнер, походу. Иначе оправдывать такой дизайн совершенно не вижу смысла.
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12 декабря 2020
На какие 100тысяч ему красная цена 100тысяч
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13 декабря 2020
Если цена будет как заявляют то будут брать точно, особенно для городских поездок по городу на раьоту,,зачем таскать 2 тонны внедорожника чтобы доехать на работу и обратно...это недалекость российского человека
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15 декабря 2020
А кого ты подразумеваешь под нормальным челом, прошу прощения? Нормальный человек- это тот, кто перерос цыганские понты вроде лесных автомобилей на асфальте и заботится о своих детях, чтобы им после родителей остались хоть какие-то крохи богатств нашей планеты.
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29 марта 2021
за 100 тычяч сейчас ,даже , нет АКБ на пробег 100км. ))) если выйдет будет стоить мин. 800-900тыс.
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9 августа 2021
Все считают деньги, и для многих это будет хороший вариант.
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13 декабря 2020
Дааа уш, хуже некуда...Слепили снежок .
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13 декабря 2020
Не понимаете ничего
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14 декабря 2020
И опять для гномов )))
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14 декабря 2020
Автопед какойто
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7 февраля 2021
Кто бы сомневался! Я еще два года назад говорил, что это очередная авантюра.
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17 февраля 2021
Сколько же подобных прототипов в музее ВАЗа....
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9 августа 2021
Можете подробнее рассказать и показать, ведь это интересно. Сколько гениальных идей похоронено.
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29 марта 2021
С этого прототипа и начинается эра электромобиля-мотор колесо, то что надо электромобилям. Редуктора,мосты, ШРУСы ,которые сейчас с упорством, ставят в современных электромобилях, не намного облегчают жизнь владельцам. Лично себе электротранспорт покупать не планирую , пока устраивают ДВС 2,4л на газу. Возможно купил бы , но без развитой сети зарядных станций -это не мой вариант.
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9 августа 2021
Все страны уже начали переходить на электромобили, наконец и мы сподобились. Мне нравятся компактные авто.
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9 августа 2021
Да про цену - дорого, если это для людей то на зарплату не потянуть.
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