Российский электромобиль Zetta не выпустят в нынешнем году

Компания Zetta не смогла получить заём от Фонда развития промышленности на сумму 99,9 миллиона рублей. Как заявил изданию глава фирмы Денис Щуровский, планы по запуску производства электромобиля City Modul 1 сохраняются, но дата старта перенесена.
Заём требовался для завершения последнего этапа создания производственной площадки. Уточняется, что со временем Zetta сможет запустить сборку на собственные средства либо при поддержке правительства Самарской области. В Фонде, в свою очередь, отметили, что компания нуждается в дополнительном частном инвесторе.
Первоначально старт производства был намечен на первый квартал 2020 года, однако в связи с пандемией его отложили на конец года.
Серийные Zetta City Modul 1 планируется продавать по цене от 550 тысяч рублей. Электромобиль должен получить три модификации с разной мощностью двигателей и ёмкостью батарей. У базовой Зетты будет 10-киловаттный аккумуляторный блок и два мотор-колеса по 24,5 л.с., среднюю версию снабдят батареей на 32 кВт⋅ч, а топовую — двумя дополнительными двигателями в задних колёсах.
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