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В России будут выпускать электромобили за 450 тысяч рублей

Начало выпуска электрокара Zetta запланировано на декабрь 2019 года
Новости
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Тольяттинская фирма Zetta, которая занимается выпуском автомобильных комплектующих, готовит к серии одноимённый электромобиль. Как рассказали «Российской Газете» создатели, начало производства электрического хэтчбека запланировано на декабрь 2019 года.

  • Трёхдверный электромобиль Zetta, несмотря на компактные габариты, является четырёхместным. Длина автомобиля составляет 3030 миллиметров, ширина – 1600 мм, высота – 1760 мм. Объём багажника – 180 литров.

  • На металлический каркас навешиваются композитные кузовные панели. Платформа разработана с нуля, а подвески адаптированы от моделей Лада – «восьмёрок» и «десяток». Снаряжённая масса составит 486–708 килограммов в зависимости от модификации.

  • Zetta получит три версии: в базовой будут асинхронные мотор-колёса на передней оси (мощность каждого – 24,5 л.с.) и литий-ионный аккумулятор ёмкостью 10 кВт·ч. Средний вариант отличается батареей на 32 кВт·ч. Топовому добавят ещё два мотор-колеса на заднюю ось.

  • Максимальная скорость ограничена электроникой на 120 км/ч, а запас хода на одной зарядке составит от 200 до 560 километров в зависимости от ёмкости аккумулятора. В списке оснащения – система стабилизации, кондиционер, бесключевой доступ и сенсорный экран мультимедийной системы.

Сейчас проект находится на стадии опытно-промышленного производства и ожидает процедуры сертификации. В компании обещают, что цены на Zetta стартуют с отметки в 450 000 рублей. Гарантия – 2 года или 150 000 километров пробега.

В этом году успеют выпустить только 10 электромобилей, в 2020-м – около 2000, а  максимальный годовой объём производства – 15 000 экземпляров. При этом в России будет оставаться только половина автомобилей – другие пойдут на экспорт.

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#Электрокары#Zetta
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Комментарии
Комментарии4
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31 августа 2020
И где машинки?
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4 сентября 2020
где контактное лицо с кем можно поговорить конкретно
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15 сентября 2020
Горбыль так называться будет. Неужели нельзя что то сделать красиво с теми же характеристиками
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1 октября 2025
К Александр, МОЖНО: АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
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