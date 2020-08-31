В России будут выпускать электромобили за 450 тысяч рублей

Тольяттинская фирма Zetta, которая занимается выпуском автомобильных комплектующих, готовит к серии одноимённый электромобиль. Как рассказали «Российской Газете» создатели, начало производства электрического хэтчбека запланировано на декабрь 2019 года.
Трёхдверный электромобиль Zetta, несмотря на компактные габариты, является четырёхместным. Длина автомобиля составляет 3030 миллиметров, ширина – 1600 мм, высота – 1760 мм. Объём багажника – 180 литров.
На металлический каркас навешиваются композитные кузовные панели. Платформа разработана с нуля, а подвески адаптированы от моделей Лада – «восьмёрок» и «десяток». Снаряжённая масса составит 486–708 килограммов в зависимости от модификации.
Zetta получит три версии: в базовой будут асинхронные мотор-колёса на передней оси (мощность каждого – 24,5 л.с.) и литий-ионный аккумулятор ёмкостью 10 кВт·ч. Средний вариант отличается батареей на 32 кВт·ч. Топовому добавят ещё два мотор-колеса на заднюю ось.
Максимальная скорость ограничена электроникой на 120 км/ч, а запас хода на одной зарядке составит от 200 до 560 километров в зависимости от ёмкости аккумулятора. В списке оснащения – система стабилизации, кондиционер, бесключевой доступ и сенсорный экран мультимедийной системы.
Сейчас проект находится на стадии опытно-промышленного производства и ожидает процедуры сертификации. В компании обещают, что цены на Zetta стартуют с отметки в 450 000 рублей. Гарантия – 2 года или 150 000 километров пробега.
В этом году успеют выпустить только 10 электромобилей, в 2020-м – около 2000, а максимальный годовой объём производства – 15 000 экземпляров. При этом в России будет оставаться только половина автомобилей – другие пойдут на экспорт.
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