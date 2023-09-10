Клоны водительских прав, авария с самокатом, светофор в плёнке и другое. Важное за неделю

Рассказываем, что такое и чем опасны «зеркальные» права, кого признают виновным в ДТП машины и самоката, как действовать, если работающий светофор завёрнут в плёнку, кто виноват в аварии из-за неработающих габаритов или стоп-сигналов, будут ли штрафовать за «липучку» летом и что думает суд про пьяного в стоящей на месте машине.

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