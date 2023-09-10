Клоны водительских прав, авария с самокатом, светофор в плёнке и другое. Важное за неделю

Рассказываем, что такое и чем опасны «зеркальные» права, кого признают виновным в ДТП машины и самоката, как действовать, если работающий светофор завёрнут в плёнку, кто виноват в аварии из-за неработающих габаритов или стоп-сигналов, будут ли штрафовать за «липучку» летом и что думает суд про пьяного в стоящей на месте машине.
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В разных регионах страны по правам с чужими данными ездят и нарушают ПДД совсем другие люди. Пока ГИБДД пытается разыскать реальных нарушителей, суд лишает прав невиновного. Реальная история водителя.
Автомобилист из Санкт-Петербурга заплатил за ремонт моноколеса, с которым он столкнулся. Это его обязал сделать суд, куда обратился собственник СИМа. Разобрали судебное дело с юристами.
Наш читатель принёс настоящий ребус с работающими, но не введёнными в эксплуатацию светофорами. Надо ли соблюдать их требования, если они замотаны в тёмную плёнку, но через неё видно сигналы? Отвечает юрист.
Неработающая светотехника — это опасно и может привести к ДТП. Но допустим, что в автомобиль с неработающей задней оптикой сзади же врезается другая машина. Кто будет виноват в такой аварии? Отвечает юрист.
Российские водители могут ездить на шинах-«липучках» круглый год, не опасаясь каких-либо санкций. Такое заявление сделал в ходе брифинга глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.
Верховный суд пришёл к выводу, что нахождение в нетрезвом состоянии за рулём припаркованного автомобиля не является нарушением. Раньше в таких обстоятельствах автомобилистов лишали прав.
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