Zeekr выйдет на американскую биржу, чтобы перестать быть убыточным

Входящий в холдинг Geely бренд премиальных электрокаров Zeekr подал заявку на первичное размещение акций (IPO) на бирже Нью-Йорка. Как пишет CnEVPost, компания планирует выпустить 17,5 миллиона американских депозитарных расписок (ADS), каждая из которых эквивалентна десяти обычным акциям. При оценке от 18 до 21 доллара за штуку можно привлечь от 315 до 367,5 миллиона долларов инвестиций.