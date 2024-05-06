Zeekr выйдет на американскую биржу, чтобы перестать быть убыточным

Входящий в холдинг Geely бренд премиальных электрокаров Zeekr подал заявку на первичное размещение акций (IPO) на бирже Нью-Йорка. Как пишет CnEVPost, компания планирует выпустить 17,5 миллиона американских депозитарных расписок (ADS), каждая из которых эквивалентна десяти обычным акциям. При оценке от 18 до 21 доллара за штуку можно привлечь от 315 до 367,5 миллиона долларов инвестиций.
- В случае удачного размещения капитализация Zeekr составит 5,13 миллиарда долларов. Это меньше, чем у многих прямых конкурентов. Для сравнения: на момент закрытия фондового рынка США в эту пятницу XPeng оценивался в 8,55 миллиарда, Nio — в 11,6 миллиарда, Li Auto — в 29,7 миллиарда долларов.
- В феврале 2023 года Geely сообщала, что Zeekr привлекла финансирование в 750 миллионов долларов, увеличив капитализацию до 13 миллиардов. В сентябре марка претендовала на оценку уже в 18 миллиардов. Однако за последние полгода на фоне обострения отношений США и Китая в автомобильной сфере акции китайских электромобильных брендов активно распродавались и упали в цене на десятки процентов.
- В рамках американского IPO Zeekr одна только материнская Geely готова подписаться на ADS на сумму до 320 миллионов долларов. Другие инвесторы бренда также заинтересованы в участии: CATL предоставит 19,08 миллиона, Mobileye — 10 миллионов.
- Марка Zeekr оставалась убыточной на протяжении первых трёх лет своего существования, но в 2024-м рассчитывает стать прибыльной. В этом году она планирует продать 230 тысяч машин — почти в два раза больше, чем в предыдущем.
Последней принципиально новой моделью Zeekr стал компактвэн Mix, дебютировавший недавно на автосалоне в Пекине. Он получил 422-сильную установку и салон с широкими возможностями трансформации. Лежащую в основе «Микса» новую платформу планируют использовать для целого семейства разных электрокаров, чтобы оправдать инвестиции в её разработку.
Подождите
Объявления загружаются
Верите в успех Zeekr на американской бирже?
Подождите
Новости загружаются
Фото на обложке: Журнал Авто.ру