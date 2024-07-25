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Zeekr показал на видео, как минивэн 009 прошёл жёсткий краш-тест с двумя машинами

Марка Zeekr обнародовала видеозапись краш-теста минивэна 009. Удары были нестандартными, причём одну машину разбили и спереди, и сзади. «Китаец» достойно перенёс испытание и защитил своих пассажиров
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Марка Zeekr обнародовала видеозапись краш-теста минивэна 009. Удары были нестандартными, причём одну машину разбили и спереди, и сзади.

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  • Сначала минивэн врезается с полным перекрытием на скорости 60 км/ч в заднюю часть самосвала. При этом сзади у грузовика нет противоподкатного бруса, поэтому лобовое стекло Zeekr достаёт до его кузова. Затем в ту же «девятку» уже сзади врезается среднеразмерный кроссовер на скорости 55 км/ч.
  • После двух жёстких столкновений, которых нет в официальной программе ни одной из мировых методик краш-тестов, у Zeekr 009 открылись все боковые двери — и распашные передние, и сдвижные задние. Водитель и пассажиры не получили опасных для жизни травм. Не пострадала и тяговая батарея, расположенная под полом в пределах колёсной базы.

В Китае самая доступная версия Zeekr 009 имеет задний привод и один электромотор мощностью 422 л.с. Она разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды. Двухмоторная установка выдаёт 789 сил и обеспечивает набор сотни за 3,9 секунды. С таким показателем модель можно назвать самым быстрым серийным минивэном в мире.

Верите результатам краш-тестов?

Да, всё солидно и доказательно
Нет, это частные случаи
С оговорками

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#Минивэны и семиместники#Краш-тесты#Минивэны#Сделано в Китае#Ролик дня#Zeekr#Zeekr 009
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