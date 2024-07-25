Zeekr показал на видео, как минивэн 009 прошёл жёсткий краш-тест с двумя машинами

Сначала минивэн врезается с полным перекрытием на скорости 60 км/ч в заднюю часть самосвала. При этом сзади у грузовика нет противоподкатного бруса, поэтому лобовое стекло

Zeekr

достаёт до его кузова. Затем в ту же «девятку» уже сзади врезается среднеразмерный кроссовер на скорости 55 км/ч.