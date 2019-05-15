Китайский Zedriv придёт в Россию с электромобилями

Свои модели Zedriv продемонстрировала на Шанхайском автосалоне в апреле этого года, представив сразу четыре электромобиля: спортивное концепт-купе GT3, хэтчбеки GC1 и GC2, а также кроссовер GX5. Паспортный запас хода всех автомобилей составляет 300–320 километров, правда, по устаревшему циклу NEDC.

На текущий момент Zedriv достраивает свой первый завод. Он будет располагаться в китайском городском округе Ганьчжоу и сможет ежегодно выпускать до 100 000 электромобилей. Производство машин начнётся в 2019 году.