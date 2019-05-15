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Китайский Zedriv придёт в Россию с электромобилями

Продажи автомобилей начнутся в 2020 году
Новости

Компания Zedriv, которая принадлежит китайской национальной машиностроительной корпорации Sinomach, объявила о намерении выйти на российский рынок в 2020 году. Об этом представители марки сообщили порталу «Китайские автомобили».

Zedriv GX5
Zedriv GX5
Zedriv GC1
Zedriv GC2
Zedriv GT3
Zedriv GT3
Zedriv GX5

  • Свои модели Zedriv продемонстрировала на Шанхайском автосалоне в апреле этого года, представив сразу четыре электромобиля: спортивное концепт-купе GT3, хэтчбеки GC1 и GC2, а также кроссовер GX5. Паспортный запас хода всех автомобилей составляет 300–320 километров, правда, по устаревшему циклу NEDC.

  • На текущий момент Zedriv достраивает свой первый завод. Он будет располагаться в китайском городском округе Ганьчжоу и сможет ежегодно выпускать до 100 000 электромобилей. Производство машин начнётся в 2019 году.

  • В этом году Zedriv собирается сертифицировать свои автомобили для европейского рынка, а в следующем – для российского. На помощь новой фирме придёт материнская корпорация Sinomach, которая входит в мировой топ-500 предприятий, занимая 256-е место. Она уже продаёт в России тяжёлую строительную технику и планирует открыть у нас завод по выпуску тракторов.

Пойдёте к дилеру Zedriv, если марка появится в России?

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#Электрокары#Zedriv
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