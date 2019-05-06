ЗАЗ – всё: предприятие распродаёт имущество, чтобы рассчитаться с долгами

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) распродаёт активы, чтобы рассчитаться с долгами. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на украинскую центральную универсальную товарную биржу.

На продажу выставлены 22 объекта имущества, в том числе склады, цеха, котельные и другие помещения общей площадью 142 220,6 квадратного метра. Стоимость распродаваемого имущества составляет 419,3 миллиона гривен (около 15,8 миллиона долларов).

В 2018 году в отношении ЗАЗа началась процедура банкротства. Производство сократилось в 13 раз, выпуск легковых автомобилей практически прекратился. Непокрытый убыток предприятия к началу текущего года достиг 3,248 миллиарда гривен (около 122,5 миллиона долларов).