Завод Mercedes-Benz в России открыл Владимир Путин

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области открылся завод ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». В церемонии открытия участвовал президент России Владимир Путин.

На первом этапе на заводе будут собирать седаны Mercedes-Benz E-класса (первые машины появятся уже в 2019 году), а затем к ним присоединятся кроссоверы GLC, GLE и GLS.

Территория завода – 85 гектаров, а площадь сборочного предприятия – около 100 000 квадратных метров. Производство налажено по полному циклу – от сварки и окраски кузовов до окончательной сборки автомобилей. Некоторые модели будут собираться крупноузловым методом. Максимальная мощность – 25 000 автомобилей в год.

Строительство завода началось 20 июня 2017 года в рамках специального инвестконтракта (СПИК) с Правительством РФ. «Мерседес-Бенц РУС» инвестировал в проект 250 миллионов евро. Соучредителями компании «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» стали совместное предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» и сам «КАМАЗ», на мощностях которого с 2010 года производят грузовики Mercedes-Benz.