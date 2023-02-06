Российский инвестор и казахстанская фирма захотели выкупить и перезапустить калужский завод VW

Allur Auto может также стать посредником в цепочке поставок комплектующих на калужский завод из Китая. По данным издания, среди акционеров группы компаний имеются те, кто работает с Volkswagen на китайском рынке.

В российском офисе Volkswagen изданию заявили, что продажа производственных мощностей в Калуге — лишь один из вариантов дальнейшего развития событий, но окончательное решение по поводу продажи активов «Фольксваген Груп Рус» пока не принято. Между тем, инсайдеры телеграм-канала «Русский автомобиль» утверждают, что покупателя активов Volkswagen назовёт до 1 марта.

Запущенный в 2007-м завод VW в Калуге способен выпускать до 225 тысяч автомобилей в год. В последнее время здесь собирали кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также Skoda Rapid и VW Polo. Сообщения о возможной продаже этой площадки уже появлялись: например, в октябре прошлого года потенциальными покупателями назывались компании из России и Китая, а в июле — фирма из Казахстана.