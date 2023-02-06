Российский инвестор и казахстанская фирма захотели выкупить и перезапустить калужский завод VW

Переговоры о выкупе производственной площадки Volkswagen в Калуге запустила российская инвестиционная корпорация «Система», пишет «Коммерсант». По данным источников издания, одним из участников сделки может стать казахстанская группа компаний Allur Auto, располагающая производственными мощностями в Костанае. На заводе планируется перезапустить сборку моделей Volkswagen или близких к ним машин.
- АФК «Система» сейчас не располагает профильными активами, но приобретение завода Volkswagen сделает корпорацию одним из участников автопромышленной отрасли. По мнению экспертов, своими силами перезапустить завод у «Системы» не получится. Поэтому казахстанская Allur Auto займёт позицию производственного партнёра, так как располагает соответствующими компетенциями.
- На заводе «СарыаркаАвтоПром», который входит в состав Allur Auto, в настоящее время собирают, например, автомобили марок JAC и Chevrolet. Кроме того, группа компаний планирует в будущем возобновить сборку модельного ряда Lada на базе поставляемых из Тольятти машинокомплектов.
- Allur Auto может также стать посредником в цепочке поставок комплектующих на калужский завод из Китая. По данным издания, среди акционеров группы компаний имеются те, кто работает с Volkswagen на китайском рынке.
- В российском офисе Volkswagen изданию заявили, что продажа производственных мощностей в Калуге — лишь один из вариантов дальнейшего развития событий, но окончательное решение по поводу продажи активов «Фольксваген Груп Рус» пока не принято. Между тем, инсайдеры телеграм-канала «Русский автомобиль» утверждают, что покупателя активов Volkswagen назовёт до 1 марта.
Запущенный в 2007-м завод VW в Калуге способен выпускать до 225 тысяч автомобилей в год. В последнее время здесь собирали кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также Skoda Rapid и VW Polo. Сообщения о возможной продаже этой площадки уже появлялись: например, в октябре прошлого года потенциальными покупателями назывались компании из России и Китая, а в июле — фирма из Казахстана.
Стоит сохранить в Калуге производство автомобилей Volkswagen?
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