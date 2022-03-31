В России закроют завод, выпускающий автомобили Opel и Peugeot

Когда именно компания закроет предприятие, пока не уточняется. Кроме того, Таварес не сказал, планирует ли Stellantis списать завод в убыток или передать сторонним партнёрам (возможно, на территории России) и каким именно способом будут увольнять сотрудников.

На предприятии «ПСМА Рус» собирают для российского рынка также две модели марки Mitsubishi — кроссовер Outlander и внедорожник Pajero Sport. По официальным данным, японской фирме принадлежат 30% предприятия. Как отреагируют в Mitsubishi на решение совладельцев закрыть завод, неизвестно.

25 марта сообщалось, что завод, несмотря на кризис поставок комплектующих, продолжает работать. Кроме того, руководство концерна хотя и предупреждало о возможности перебоев в производстве автомобилей, подчёркивало, что покидать российский рынок не планирует. В компании Renault заявляли о том же — однако на днях стало известно, что французская фирма всё же обдумывает способы выхода из России.