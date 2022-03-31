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В России закроют завод, выпускающий автомобили Opel и Peugeot

Об этом заявил глава концерна Stellantis — от совладельцев, компании Mitsubishi, пока аналогичных заявлений не было
Новости

Концерн Stellantis принял решение закрыть завод в Калуге, на котором для российского рынка и на экспорт выпускались разные модели брендов Opel, Peugeot и Citroen. Об этом, как пишет Automotive News, заявил глава концерна Карлос Таварес. Причина — в нехватке компонентов для производства автомобилей.

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  • Когда именно компания закроет предприятие, пока не уточняется. Кроме того, Таварес не сказал, планирует ли Stellantis списать завод в убыток или передать сторонним партнёрам (возможно, на территории России) и каким именно способом будут увольнять сотрудников.
  • На предприятии «ПСМА Рус» собирают для российского рынка также две модели марки Mitsubishi — кроссовер Outlander и внедорожник Pajero Sport. По официальным данным, японской фирме принадлежат 30% предприятия. Как отреагируют в Mitsubishi на решение совладельцев закрыть завод, неизвестно.

25 марта сообщалось, что завод, несмотря на кризис поставок комплектующих, продолжает работать. Кроме того, руководство концерна хотя и предупреждало о возможности перебоев в производстве автомобилей, подчёркивало, что покидать российский рынок не планирует. В компании Renault заявляли о том же — однако на днях стало известно, что французская фирма всё же обдумывает способы выхода из России.

Вам будет не хватать калужской техники?

Вообще не замечу её отсутствия
Да, очень удобные были машины для работы
Просто завод жалко

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#Citroen#Автопром#Кризис 2022#Mitsubishi#Opel#Peugeot#Санкции
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