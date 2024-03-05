Завод Tesla в Берлине остановился из-за поджога ЛЭП: подозревают экоактивистов

Группа экоактивистов протестует против расширения завода. По их мнению, это приведёт к вырубке лесов вокруг

«Гигафабрики» и может испортить естественные запасы питьевой воды, хотя компания пообещала сократить потребление воды и восстанавливать зелёные насаждения. Как пишет Autobild,

активисты уже возвели жилища в лесу вокруг завода и планируют оставаться здесь как можно дольше.