Завод Tesla в Берлине остановился из-за поджога ЛЭП: подозревают экоактивистов

«Гигафабрика» компании Tesla неподалёку от Берлина остановила работу из-за внезапного отключения электричества. Как пишет Electrek, неизвестные подожгли опору высоковольтной линии передач, в результате чего обесточены оказались не только завод, но и ряд близлежащих жилых районов. По данным Autobild, с середины прошлой недели в районе предприятия расположились лагерем от 80 до 100 протестующих экоактивистов.
- По одной из версий, поджог линии электропередач был осуществлён намеренно и именно с целью повлиять на работоспособность предприятия. При этом власти региона пока не комментируют возможную его связь с деятельностью экоактивистов, хотя уже назвали инцидент нападением на инфраструктуру.
- Компания взяла «Гигафабрику» под охрану, но когда именно удастся возобновить производство, пока не уточняется. Предприятие выпускает единственную, но очень востребованную в Европе модель — Model Y.
- Группа экоактивистов протестует против расширения завода. По их мнению, это приведёт к вырубке лесов вокруг «Гигафабрики» и может испортить естественные запасы питьевой воды, хотя компания пообещала сократить потребление воды и восстанавливать зелёные насаждения. Как пишет Autobild, активисты уже возвели жилища в лесу вокруг завода и планируют оставаться здесь как можно дольше.
Летом прошлого года в ряде стран Европы экоактивисты массово прокалывали шины больших кроссоверов и внедорожников. Их назвали опасными для здоровья и окружающей среды. При этом от подобных акций страдали владельцы не только бензиновых машин, но и больших электрокаров.
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