Российский завод Nissan приостановят с 14 марта

На заводе в Санкт-Петербурге

, который работает с 2009 года,

компания собирает для российского рынка кроссоверы

Qashqai, X‑Trail и Murano.

Мощность предприятия составляет 100 тысяч автомобилей в год, на заводе заняты около 2 тысяч человек. Каким образом им будет компенсирован вынужденный простой, пока неизвестно.