Российский завод Nissan приостановят с 14 марта

Компания Nissan приостановит сборку автомобилей в России на три недели начиная с 14 марта. Об этом Журналу Авто.ру сообщили в пресс-службе российского представительства марки. Официальной причиной названы глобальные логистические сбои, которые привели к задержкам в поставках комплектующих.
- На заводе в Санкт-Петербурге, который работает с 2009 года, компания собирает для российского рынка кроссоверы Qashqai, X‑Trail и Murano. Мощность предприятия составляет 100 тысяч автомобилей в год, на заводе заняты около 2 тысяч человек. Каким образом им будет компенсирован вынужденный простой, пока неизвестно.
- Ещё одну модель — доступный вседорожник Terrano — компания выпускает на одной линии с соплатформенным Renault Duster на заводе французской компании в Москве. Эта производственная площадка сейчас также остановлена. По данным инсайдеров, которые приводит сообщество Avtograd news во «ВКонтакте», конвейеры Renault запустит самое раннее 14 марта.
2 марта в офисе Nissan заявляли, что не исключают варианта приостановки производства из-за нехватки комплектующих для сборки автомобилей. На тот момент уже было известно о временном прекращении поставок в Россию кроссовера Nissan Pathfinder. Это единственная модель, которую марка завозит в нашу страну из-за рубежа: вседорожники собирают на заводе Nissan в США.
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