Российский завод Nissan приостановят с 10 марта

В середине следующей недели Nissan приостановит производство на своём заводе в Санкт-Петербурге. Компания объявила о начале вынужденного простоя с 10 марта, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнеров автопроизводителя.

Обновлено 6 марта: Представители компании Nissan не подтверждают эту информацию.

На такой шаг компанию заставили пойти недопоставки комплектующих. Соответствующее письмо партнёрам Nissan направил ещё 3 марта, но известно о нём стало только сейчас. Длительность приостановки производства пока неизвестна.

Кроме того, в рассылке говорится о грядущем пересмотре прайс-листов. Это касается как самих автомобилей, так и запасных частей с аксессуарами. Скоро Nissan возобновит приём заказов и отгрузки со своего центрального склада в Дмитрове. А вот продажи корпоративным клиентам приостановлены до отдельного уведомления.

В Санкт-Петербурге Nissan производит модели Qashqai, X - Trail и Murano . В Москве собирают Terrano (на площадке Renault, ушедшей в простой с 28 февраля). Новинка Pathfinder поставляется из США, и несколько дней назад этот процесс был прерван на неопределённый срок.

Ранее концерн Stellantis объявил о риске приостановки производства на калужском заводе. Пока предприятие продолжает собирать модели Citroen, Peugeot и Opel, но также может встать из-за отсутствия необходимых компонентов. Там же, в Калуге, пока продолжает работать и сборка Mitsubishi.