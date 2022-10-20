Завод «Москвич» заработает в декабре

«Я надеюсь, при помощи министерства промышленности мы в декабре запустим снова завод “ Москвич ” », — приводит агентство заявление градоначальника.

По предварительной информации в течение 2022 года на «Москвиче» соберут около 600 автомобилей, 200 из которых окажутся электрическими. По итогам 2024 года завод должен выйти на мощность 100 тысяч автомобилей в год, электрокарами из них будут 20%. К этому же моменту на «Москвиче» планируют освоить сборку полного цикла со сваркой и окраской кузовов.

Какие именно автомобили будут здесь выпускать, до сих пор неизвестно. По одной из версий ими окажутся локализованные кроссоверы и электрокары китайской марки JAC: их фотографии демонстрировались на заводе во время подписания соглашения с КамАЗом. Однако позже было заявлено, что изображения были продемонстрированы лишь в качестве примеров. Сообщалось также, что партнёром «Москвича» может стать один из иранских автопроизводителей.