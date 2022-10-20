Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Завод «Москвич» заработает в декабре

Столичный градоначальник пообещал запустить конвейер завода в последний месяц 2022 года. Успеют ли на «Москвиче» собрать обещанные ранее 600 опытных автомобилей, неизвестно — как и то, что это будут за автомобили
Новости

Столичный автозавод «Москвич» (бывшее предприятие «Рено Россия») планируется запустить в декабре. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина, сделанное в ходе международного экспортного форума «Сделано в России». При этом до сих пор официально не сообщалось, какие именно автомобили будут собирать на «Москвиче».

Читайте нас в Дзене!

Фото: Mos.ru

  • «Я надеюсь, при помощи министерства промышленности мы в декабре запустим снова завод Москвич», — приводит агентство заявление градоначальника.
  • По предварительной информации в течение 2022 года на «Москвиче» соберут около 600 автомобилей, 200 из которых окажутся электрическими. По итогам 2024 года завод должен выйти на мощность 100 тысяч автомобилей в год, электрокарами из них будут 20%. К этому же моменту на «Москвиче» планируют освоить сборку полного цикла со сваркой и окраской кузовов.

Какие именно автомобили будут здесь выпускать, до сих пор неизвестно. По одной из версий ими окажутся локализованные кроссоверы и электрокары китайской марки JAC: их фотографии демонстрировались на заводе во время подписания соглашения с КамАЗом. Однако позже было заявлено, что изображения были продемонстрированы лишь в качестве примеров. Сообщалось также, что партнёром «Москвича» может стать один из иранских автопроизводителей.

Следите за новостями о «Москвиче»?

Конечно, очень любопытно
Нет, вот заработает — тогда поинтересуюсь

Подождите

Новости загружаются

#Автопром#Кризис 2022#Москвич
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё