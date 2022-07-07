Новые «Москвичи»: на базе чего их будут делать и сколько они могут стоить

Возрождение марки «Москвич», о котором заговорили почти сразу после ухода из России бренда Renault, наконец стало обрастать фактами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работ над электрической платформой для новых моделей во время подписания договора о сотрудничестве с КамАЗом. Но что интереснее: прямо в цеху бывшего завода «Автофрамос» была представлена целая гамма «Москвичей», куда вошли несколько кроссоверов и лифтбек.
Пока калейдоскоп новинок представляет собой картинки с минимальным набором технических данных, но и этой информации достаточно для первого знакомства. Или даже для второго — ведь на изображениях показаны уже хорошо знакомые нам модели китайской компании JAC, одного из международных партнёров КамАЗа, а также её суббренда Sehol. Давайте разбираться!
Первой по порядку новинкой перезапущенного российского бренда станет компактный кроссовер размером с Kia Seltos. 4,4-метровая в длину модель блеснула на официальных заводских слайдах вместе с рядом технических характеристик. В их число попали не только габариты (ширина — 1800 мм, высота — 1670 мм), но и тип привода, а также мощность бензинового двигателя и варианты трансмиссии. Внешне «Модель I» (за исключением, возможно, новых шильдиков) представляет собой точную копию вседорожника JAC JS4/S4.
Под капотом пятидверки окажется полуторалитровый турбомотор на 140 лошадиных сил (190 Нм), состыкованный с вариатором. В качестве альтернативы предложат атмосферный агрегат объёмом 1,6 литра с шестиступенчатой «механикой». Его показатели скромнее: 120 лошадиных сил и 160 Ньютон-метров. В обоих случаях привод будет исключительно передним, а дорожный просвет составит 210 миллиметров.
Ранее эта новинка уже была замечена у российских дилеров. Правда, её характеристики, согласно опубликованному ОТТС, слегка отличаются. Например, мощность атмосферного мотора была заявлена на уровне 118 л.с. (150 Нм), а турбированный, дополненный вариатором Punch, должен был развивать 136 л.с. (200 Нм). В Китае цены на такой кроссовер начинаются с 89 800 юаней (850,4 тысячи рублей). Топовая версия обойдётся в 118 800 юаней, что по текущему курсу эквивалентно 1 125 000 рублей.
Принципиально иной разновидностью «первой» модели должен стать электрокар во всё том же обличье JAC JS4, который в КНР стоит минимум 149 500 юаней или 1 415 000 рублей по текущему курсу. Судя по обозначенным на заводе характеристикам, вместо классического ДВС кроссовер обзаведётся электромотором мощностью 100 лошадиных сил (около 74 кВт), а также блоком литий-ионных аккумуляторов, который позволит проезжать до 400 километров на одном заряде и пополнять запас с нуля до 100 процентов примерно за девять часов. Быстрая же зарядка позволит сократить время подпитки 70-киловаттной батареи до 40 минут.
Электрический «Москвич» также не получит полного привода и обзаведётся уменьшенным до 150 мм дорожным просветом. Судя по представленному фото, интерьер соответствует базовой версии JAC JS4. Присутствуют кондиционер с ручной регулировкой, простенький аудиокомплекс с Bluetooth, аналоговая приборная панель, пара подушек безопасности, круиз-контроль и задний парктроник.
Более крупная новинка с лейблом «Москвич» обещает стать одной из самых ярких. «Второй» кроссовер бренда выделяется футуристичным оформлением передней части с полностью диодной оптикой и огромной решёткой радиатора. По обозначенным заводом размерам — 4500 х 1855 х 1700 мм, да и всему остальному — это копия другой модели китайского суббренда JAC: вседорожника Sehol X6 (от 79 900 юаней, или 756,6 тысячи рублей, до 114 900 юаней, или 1,088 миллиона рублей), который блеснул в середине марта. В его моторном отсеке — полуторалитровый 150-сильный (210 Нм) турбомотор, а задняя подвеска, в отличие от балки на JS4, независимая.
Что касается силового агрегата для «Москвича», то его заявленная отдача идентична — те же 150 сил, транслируемые на передние колёса через одну из двух коробок передач на выбор: «механику» или «робот». А вот оснащение локализованной новинки пока в тумане. В «топе» у китайского Sehol X6 имеются большой медиадисплей, торчащий из передней панели, шайба-селектор автоматической трансмиссии, четырёхспицевый руль, в чём-то напоминающий «баранки» Hyundai, а также яркая отделка и комбинированная обивка сидений.
Условно «третьей» моделью окажется эффектный лифтбек длиной 4,77 метра. И опять-таки, для тех, кто знаком с линейкой компании JAC, внешность четырёхдверки не станет сюрпризом — ведь на фото показан прошлогодний дебютант суббренда Sehol под названием A5/A5 Plus. А заодно и наследник лифтбека JAC J7, который в России прозвали китайским «убийцей» Октавии. В КНР такая пятидверка стоит минимум 98 800 юаней (935,6 тысячи рублей). В российской спецификации модель должна получить 190-сильный (280 Нм) мотор объёмом полтора литра и роботизированную коробку передач.
Надо признать, что внешность будущего седана «Москвич» подкупает: комбинация чёрного кузова, красных элементов экстерьера и аэродинамического стайлинга смотрится, как минимум, нескучно. А ещё более свежим выглядит интерьер, где уже отмеченный на «Модели II» дизайнерский четырёхспицевый руль соседствует с «вырастающим» из центрального тоннеля большим экраном мультимедийки. Приём явно подсмотрен у Mercedes-Benz, но выглядит органично и живо. Здесь стоит оговориться, что самого салона локализованной модели мы не видели и рассматриваем исключительно китайский оригинал, который едва ли претерпит изменения.
Наконец, самая крупная новинка, готовая встать на московский конвейер, — это 4,8-метровый вседорожник, в котором без труда можно опознать модель S7 от бренда JAC. Российской публике вседорожник был представлен весной прошлого года — тогда он приехал с 1,5-литровым турбодвигателем на 150 л.с. (251 Нм), шестиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями и ценником в 1,45 миллиона рублей, который быстро потерял актуальность. Кстати, в Китае такой вседорожник прямо сейчас стоит ещё дешевле — от 134 800 юаней (1 276 000 рублей).
В нашем же случае неактуальными стали ещё как минимум пара показателей: мощность и тяга. Судя по свежим слайдам, та самая наддувная «четвёрка» на локализованной модели будет развивать 180 лошадиных сил и 240 Ньютон-метров крутящего момента. Альтернативой «роботу» обещает стать механическая коробка передач, но привод у московского S7 так и останется передним.
Какими плюшками встретит интерьер «Модели IV», понять сложно, но оригинальный JAC S7 балует пассажиров 12,3-дюймовой медиасистемой, цифровым приборным щитком, сенсорным блоком климата, вентиляцией кресел, набором из 14 водительских ассистентов и семью посадочными местами. Последний, весьма немаловажный факт в спецификации «Москвича» пока не отражён.