Новые «Москвичи»: на базе чего их будут делать и сколько они могут стоить

Первой по порядку новинкой перезапущенного российского бренда станет компактный кроссовер размером с Kia Seltos. 4,4-метровая в длину модель блеснула на официальных заводских слайдах вместе с рядом технических характеристик. В их число попали не только габариты (ширина — 1800 мм, высота — 1670 мм), но и тип привода, а также мощность бензинового двигателя и варианты трансмиссии. Внешне «Модель I» (за исключением, возможно, новых шильдиков) представляет собой точную копию вседорожника JAC JS4/S4.

Под капотом пятидверки окажется полуторалитровый турбомотор на 140 лошадиных сил (190 Нм), состыкованный с вариатором. В качестве альтернативы предложат атмосферный агрегат объёмом 1,6 литра с шестиступенчатой «механикой». Его показатели скромнее: 120 лошадиных сил и 160 Ньютон-метров. В обоих случаях привод будет исключительно передним, а дорожный просвет составит 210 миллиметров.

Ранее эта новинка уже была замечена у российских дилеров. Правда, её характеристики, согласно опубликованному ОТТС, слегка отличаются. Например, мощность атмосферного мотора была заявлена на уровне 118 л.с. (150 Нм), а турбированный, дополненный вариатором Punch, должен был развивать 136 л.с. (200 Нм). В Китае цены на такой кроссовер начинаются с 89 800 юаней (850,4 тысячи рублей). Топовая версия обойдётся в 118 800 юаней, что по текущему курсу эквивалентно 1 125 000 рублей.