Завод «Москвич» собрал партию кроссоверов 5 серии

На заводе «Москвич» собрана первая партия новых компактных кроссоверов с индексом 5. Как сообщает «За рулём», всего с конвейеров предприятия сошло несколько сотен машин, которые будут проходить тесты на территории предприятия. Окончательное решение по запуску «Москвича 5» в серию будет принято по результатам тестов.
- Пилотная партия включает в себя машины белого, чёрного, красного и серого цветов. Вседорожники уже пополнили корпоративный парк завода, а сотрудники будут испытывать их в реальных дорожных и климатических условиях.
- В движение модель приводит наддувный 1,5-литровый двигатель мощностью 136 или 174 лошадиные силы, в связке с которым работает вариатор. Привод — передний.
- Прототип «Москвича 5», который демонстрировали летом 2023 года в Набережных Челнах, был мощнее. Отдача 1,5-литрового двигателя составляла 149 и 184 л.с., а в дополнение к вариатору шла и роботизированная коробка. Габариты кроссовера полностью совпадали с китайским аналогом JAC Sehol X6: 4505x1850x1698 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно.
- В какую сумму оценят «Москвич 5» в случае начала серийного производства модели, пока неизвестно. Но очевидно, что его цена окажется выше стоимости модели «Москвич 3» — от 1 765 000 до 1 997 000 рублей без учёта скидок.
В середине апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кроссоверы «Москвич 3» станут основой для нового таксопарка на Кубе. Первая партия, включающая в себя 25 бензиновых и 25 электрических машин, будет отправлена в Гавану в ближайшее время.
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Уж лучше Lada
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