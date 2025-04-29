Завод «Москвич» собрал партию кроссоверов 5 серии

На заводе «Москвич» собрана первая партия новых компактных кроссоверов с индексом 5. Как сообщает «За рулём», всего с конвейеров предприятия сошло несколько сотен машин, которые будут проходить тесты на территории предприятия. Окончательное решение по запуску «Москвича 5» в серию будет принято по результатам тестов.