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Завод «Москвич» собрал партию кроссоверов 5 серии

Решение о судьбе новой модели будет приниматься по итогам тестирования
Новости
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На заводе «Москвич» собрана первая партия новых компактных кроссоверов с индексом 5. Как сообщает «За рулём», всего с конвейеров предприятия сошло несколько сотен машин, которые будут проходить тесты на территории предприятия. Окончательное решение по запуску «Москвича 5» в серию будет принято по результатам тестов.

  • Пилотная партия включает в себя машины белого, чёрного, красного и серого цветов. Вседорожники уже пополнили корпоративный парк завода, а сотрудники будут испытывать их в реальных дорожных и климатических условиях.
  • В движение модель приводит наддувный 1,5-литровый двигатель мощностью 136 или 174 лошадиные силы, в связке с которым работает вариатор. Привод — передний.
  •  Прототип «Москвича 5», который демонстрировали летом 2023 года в Набережных Челнах, был мощнее. Отдача 1,5-литрового двигателя составляла 149 и 184 л.с., а в дополнение к вариатору шла и роботизированная коробка. Габариты кроссовера полностью совпадали с китайским аналогом JAC Sehol X6: 4505x1850x1698 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно.
  • В какую сумму оценят «Москвич 5» в случае начала серийного производства модели, пока неизвестно. Но очевидно, что его цена окажется выше стоимости модели «Москвич 3» — от 1 765 000 до 1 997 000 рублей без учёта скидок.

В середине апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кроссоверы «Москвич 3» станут основой для нового таксопарка на Кубе. Первая партия, включающая в себя 25 бензиновых и 25 электрических машин, будет отправлена в Гавану в ближайшее время.

Готовы купить автомобиль «Москвич»?

Да, уже присматриваюсь
Нет, лучше китайский аналог
Подожду возвращения европейцев
Уж лучше Lada

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#Автопром#Москвич#Москвич 5#Новинки#Кроссоверы
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Комментарии
Комментарии7
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29 апреля 2025
А куда Москвич 8 делся?
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29 апреля 2025
Синий хэтчбек, я его съел
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5 мая 2025
Машина безусловно хорошая, только какой смысл покупать так дорого космич, когда есть много полных аналогов и дешевле:
Чери тиго 4 про от 1,7
Байк х7 1млн850
Ливан х6 2млн
Хавал м6
И т.д.
Вы назовите сначало вескую причину покупки учитывая минус автомобилей jac- ОНИ НЕ ОЦИНКОВАННЫ?!
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5 мая 2025
Кроссовер с наддувным 1.5 двигателем? Зачем? Почему не 2.0, 2.5? На кроссовер с таким двигателем даже смотреть не буду.
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5 мая 2025
Купить то что потом не продать?
Вариатор из Поднебесной, это дичь полная.
Пора прощаться с космичем.
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7 мая 2025
Дорого
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7 мая 2025
В этом несуразном автомобиле, весь характер Москвичей. Взять чужое, выдать за свое, передовое и впаривать по цене иномарки туземцам.
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