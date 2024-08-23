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Завод «Москвич» пообещал не поднимать цены на автомобили до конца 2024 года

Автозавод «Москвич» намерен сдерживать цены на свои машины как минимум до конца 2024 года. Об этом коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец рассказал на форуме автомобилестроения IMAF в рамках проходящей в столице выставки MIMS Automobility Moscow. Его слова приводит ТАСС.
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Автозавод «Москвич» намерен сдерживать цены на свои машины как минимум до конца 2024 года. Об этом коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец рассказал на форуме автомобилестроения IMAF в рамках проходящей в столице выставки MIMS Automobility Moscow. Его слова приводит ТАСС.

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  • Златокрылец пояснил, что в настоящее время завод стремится снизить себестоимость продукции и удержать то ценообразование, которое было сделано в начале года. В качестве примера он привёл переход на мелкоузловую сборку, которая обеспечила 25-процентную экономию на логистике. В 2025-м менеджер ожидает повышения цен на российском авторынке, но насколько оно затронет «Москвичи» — пока неясно.
  • В настоящее время бензиновый кроссовер «Москвич 3» стоит от 1 690 000 рублей, электрический — от 3 025 000 рублей. Лифтбек «Москвич 6» обойдётся минимум в 2 136 000 рублей за машину прошлого года выпуска.

Златокрылец рассказал также, что в 2024 году завод планирует продать 27 тысяч автомобилей. Для сравнения, в феврале гендиректор управляющего «Москвичом» вместе со столичными властями КамАЗа Сергей Когогин называл показатель в 30–35 тысяч штук, причём он уже был меньше первоначально запланированных 50 тысяч единиц. Тогда же Когогин заявил, что заводу для выхода на безубыточный уровень необходимо собирать не менее 40 тысяч машин в год. По словам Златокрыльца, план на 2025-й сейчас составляет 35–40 тысяч штук.

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Фото на обложке: «Москвич» 

#Автопром#Москвич#Цены
Комментарии
Комментарии1
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23 августа 2024
Снижайте цены и будет вам счастье: и продажи высокие и почёт и уважение от автолюбителей.
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