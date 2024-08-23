Завод «Москвич» пообещал не поднимать цены на автомобили до конца 2024 года

Златокрылец пояснил, что в настоящее время завод стремится снизить себестоимость продукции и удержать то ценообразование, которое было сделано в начале года. В качестве примера он привёл переход на мелкоузловую сборку, которая обеспечила 25-процентную экономию на логистике. В 2025-м менеджер ожидает повышения цен на российском авторынке, но насколько оно затронет «Москвичи» — пока неясно.

В настоящее время бензиновый кроссовер «Москвич 3» стоит от 1 690 000 рублей, электрический — от 3 025 000 рублей. Лифтбек «Москвич 6» обойдётся минимум в 2 136 000 рублей за машину прошлого года выпуска.

Златокрылец рассказал также, что в 2024 году завод планирует продать 27 тысяч автомобилей. Для сравнения, в феврале гендиректор управляющего «Москвичом» вместе со столичными властями КамАЗа Сергей Когогин называл показатель в 30–35 тысяч штук, причём он уже был меньше первоначально запланированных 50 тысяч единиц. Тогда же Когогин заявил, что заводу для выхода на безубыточный уровень необходимо собирать не менее 40 тысяч машин в год. По словам Златокрыльца, план на 2025-й сейчас составляет 35–40 тысяч штук.