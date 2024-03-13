Завод «Москвич» ищет новых партнёров

Столичный завод «Москвич» (бывшее предприятие Renault) планирует в 2024 году обзавестись новым производственным партнёром помимо JAC. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в отрасли. Расширение модельного ряда должно помочь загрузить мощности завода.
- Переговоры с несколькими компаниями уже ведутся, утверждают источники, при этом некоторые из них ещё не присутствуют на авторынке России. Потенциальные партнёры завода названы «восточными»: вероятнее всего, подразумеваются китайские производители.
- Сейчас модельная линейка «Москвича» состоит из кроссовера с индексом 3 (включая электрическую модификацию) и лифтбека 6 — перелицованных моделей китайской компании JAC. В нынешнем году завод планирует выпустить порядка 22 тысяч автомобилей, а в 2025-м довести объёмы производства до 40 тысяч, в том числе и за счёт организации сборки электрокара «Атом». При этом мощности предприятия позволяют собирать до 180 тысяч машин в год.
- Ранее глава КамАЗа Сергей Когогин отмечал, что для выхода на безубыточность «Москвичу» необходимо выпускать хотя бы 40 тысяч автомобилей в год. Сейчас предприятие активно инвестирует в локализацию актуального модельного ряда: собирать по полному циклу со сваркой и окраской кузовов будут семейство «Москвич 3».
Несколько дней назад завод пересмотрел цены на кроссовер и лифтбек. В итоге автомобили столичного завода подешевели на суммы до 712 тысяч рублей. Новые прайсы будут действовать до конца марта и распространяются на машины выпуска 2023 года.
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