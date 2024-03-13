Завод «Москвич» ищет новых партнёров

Сейчас модельная линейка «Москвича» состоит из кроссовера с индексом 3 (включая электрическую модификацию) и лифтбека 6 —

перелицованных моделей китайской компании JAC.

В нынешнем году

завод планирует выпустить

порядка 22 тысяч автомобилей, а в 2025-м довести объёмы производства до 40 тысяч, в том числе и за счёт организации сборки электрокара «Атом». При этом мощности предприятия позволяют собирать до 180 тысяч машин в год.