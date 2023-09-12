Завод Isuzu в Ульяновске перезапустят в декабре

Группа компаний Sollers планирует перезапустить российский завод Isuzu до конца года. Замглавы компании Зоя Каика заявила ТАСС, что, вероятнее всего, это произойдёт в декабре.
- В последний месяц года Sollers планирует представить линейку автомобилей, производство которых будет налажено на заводе в Ульяновске, ранее принадлежавшем Isuzu. По словам представительницы компании, новая модельная линейка позволит Sollers сохранить за собой ту долю рынка коммерческого транспорта, которую ранее занимала японская марка.
- По данным ТАСС, производство грузовой техники в Ульяновске будет организовано Sollers совместно с новым партнёром. Какая именно компания им станет, пока не уточняется.
- Isuzu покинула российский рынок в середине лета — активы японской фирмы, включая производственные мощности, были переданы Sollers. В августе «Исузу Рус» переименовали в «Соллерс Комтранс». Завод в Ульяновске был основан Isuzu и Sollers в 2006 году, к 2020-му объёмы производства достигли 35 тысяч шасси.
Накануне компания объявила о перезапуске другого завода — расположенного во Владивостоке предприятия, где ранее для российского рынка собирали автомобили Mazda. Первой моделью стал пикап Sollers ST6 (он же JAC T6). Выпускать грузовик будут с двумя двухлитровыми двигателями, бензиновым и дизельным, цены стартуют от 2,4 миллиона рублей.
Ждём очередной китайский грузовик?
Да, похоже, всё к тому идёт
А что в этом плохого? Стране нужны новые грузовики
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