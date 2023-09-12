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Завод Isuzu в Ульяновске перезапустят в декабре

Sollers обещает даже с новыми моделями сохранить за собой прежнюю рыночную нишу
Новости

Группа компаний Sollers планирует перезапустить российский завод Isuzu до конца года. Замглавы компании Зоя Каика заявила ТАСС, что, вероятнее всего, это произойдёт в декабре.

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Фото: Isuzu

  • В последний месяц года Sollers планирует представить линейку автомобилей, производство которых будет налажено на заводе в Ульяновске, ранее принадлежавшем Isuzu. По словам представительницы компании, новая модельная линейка позволит Sollers сохранить за собой ту долю рынка коммерческого транспорта, которую ранее занимала японская марка.
  • По данным ТАСС, производство грузовой техники в Ульяновске будет организовано Sollers совместно с новым партнёром. Какая именно компания им станет, пока не уточняется.
  • Isuzu покинула российский рынок в середине лета — активы японской фирмы, включая производственные мощности, были переданы Sollers. В августе «Исузу Рус» переименовали в «Соллерс Комтранс». Завод в Ульяновске был основан Isuzu и Sollers в 2006 году, к 2020-му объёмы производства достигли 35 тысяч шасси.

Накануне компания объявила о перезапуске другого завода — расположенного во Владивостоке предприятия, где ранее для российского рынка собирали автомобили Mazda. Первой моделью стал пикап Sollers ST6 (он же JAC T6). Выпускать грузовик будут с двумя двухлитровыми двигателями, бензиновым и дизельным, цены стартуют от 2,4 миллиона рублей.

Ждём очередной китайский грузовик?

Да, похоже, всё к тому идёт
А что в этом плохого? Стране нужны новые грузовики

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#Комтранс#Автопром#Isuzu#Sollers
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