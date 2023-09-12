Завод Isuzu в Ульяновске перезапустят в декабре

В последний месяц года Sollers планирует представить линейку автомобилей, производство которых будет налажено на заводе в Ульяновске, ранее принадлежавшем Isuzu.

По словам представительницы компании, новая модельная линейка позволит Sollers сохранить за собой ту

долю рынка коммерческого транспорта, которую ранее занимала японская марка.