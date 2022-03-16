Затонировали третий стоп-сигнал — нарушение? Отвечает юрист

Обратимся к документам. Во-первых, в ПДД запрещается менять штатное количество, тип, расположение и режим работы световых приборов (пункт 3.1). Во-вторых, в техрегламенте запрет прописан ещё конкретнее. Читаем приложение № 8, раздел 4, пункт 3.6 техрегламента: отсутствие, разрушение и загрязнение рассеивателей внешних световых приборов либо установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и плёнок) не допускаются.

Таким образом, если третий стоп-сигнал был предусмотрен конструкцией автомобиля, то тонировать и как-либо ещё изменять его нельзя, как и основные стоп-сигналы, поскольку техрегламент запрещает это делать во всех случаях, когда это не предусмотрено конструкцией. Единственное исключение — когда автомобиль ещё с завода выпускается с тонированными фонарями, но тогда они, очевидно, проверены и сертифицированы.

Так что за тонировку третьего стоп-сигнала вас правомерно могут привлечь к административной ответ­ственности. Более того, инспектор вправе выписать предписание на устранение нарушения, а при повторной остановке за то же нарушение — оформить статью о невыполнении законного распоряжения сотрудника полиции, которая может даже привести к админи­стративному аресту.

Но, если очень хочется затонировать заднее стекло (что не запрещено), оклейку можно произвести вокруг стоп-сигнала. В таком случае вопросов у ГИБДД быть не должно.