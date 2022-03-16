Затонировали третий стоп-сигнал — нарушение? Отвечает юрист

Тонировать «заднюю полусферу» — задние боковые стёкла и заднее стекло — в России не запрещается. Причём плёнкой с любой светопропускаемостью. Но что будет, если после этой процедуры хуже стал виден центральный стоп-сигнал, который обычно расположен в верхней или нижней части заднего стекла? Такой вопрос задал наш читатель — спросим юриста!
«Вместе с тонировкой стёкол автосалон на новой машине затонировал третий стоп-сигнал, который находится за стеклом. Инспектор ГИБДД хотел меня за это оштрафовать. Это правомерно?»
Обратимся к документам. Во-первых, в ПДД запрещается менять штатное количество, тип, расположение и режим работы световых приборов (пункт 3.1). Во-вторых, в техрегламенте запрет прописан ещё конкретнее. Читаем приложение № 8, раздел 4, пункт 3.6 техрегламента: отсутствие, разрушение и загрязнение рассеивателей внешних световых приборов либо установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и плёнок) не допускаются.
Таким образом, если третий стоп-сигнал был предусмотрен конструкцией автомобиля, то тонировать и как-либо ещё изменять его нельзя, как и основные стоп-сигналы, поскольку техрегламент запрещает это делать во всех случаях, когда это не предусмотрено конструкцией. Единственное исключение — когда автомобиль ещё с завода выпускается с тонированными фонарями, но тогда они, очевидно, проверены и сертифицированы.
Так что за тонировку третьего стоп-сигнала вас правомерно могут привлечь к административной ответственности. Более того, инспектор вправе выписать предписание на устранение нарушения, а при повторной остановке за то же нарушение — оформить статью о невыполнении законного распоряжения сотрудника полиции, которая может даже привести к административному аресту.
Но, если очень хочется затонировать заднее стекло (что не запрещено), оклейку можно произвести вокруг стоп-сигнала. В таком случае вопросов у ГИБДД быть не должно.