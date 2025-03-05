Штрафы на трамвайных путях: кому и когда они грозят

За последние три года юристы Московского метрополитена взыскали более 100 миллионов рублей с водителей, застрявших на трамвайных путях. Руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов заявил, что одна минута задержки движения трамвая по вине водителей в среднем обходится городу более чем в шесть тысяч рублей. Вместе с представителями столичного метрополитена и автоюристом Михаилом Никитиным разбираемся, какие последствия ждут водителей, застрявших на путях, и как минимизировать ущерб.
Какие последствия и штрафы грозят за нарушения на путях
Согласно пункту 12.4 ПДД, остановка и стоянка автомобилей на трамвайных путях, а также вблизи них запрещена, если это создаёт проблемы в передвижении трамваев.
В соответствии с частью 3 статьи 12.19 КоАП РФ, такое нарушение наказывается штрафом в полторы тысячи рублей. Исключение — вынужденная остановка автомобиля (штраф всё равно выпишут, но его можно обжаловать, если удастся доказать, что машина встала, например, из-за поломки). Если застрявшая машина мешает движению трамвая, то водителю придётся заплатить две тысячи рублей (пункт 4 той же статьи КоАП). Ну а в шестой части указано, что водителям в Санкт-Петербурге и Москве на нарушения по пунктам 3 и 4 назначается штраф большего размера — три тысячи рублей.
Также от водителей, которые перекрыли движение трамваям, могут потребовать возместить ущерб транспортные компании. Он рассчитывается исходя из количества отменённых рейсов, длины маршрутов, времени задержки и числа пассажиров, которые могли бы воспользоваться транспортом за это время.
Столичным нарушителям счета выставляют юристы Московского метрополитена. Если водители отказываются от добровольного возмещения убытков, с ними работают судебные приставы.
«Виновники могут добровольно удовлетворить требования метрополитена, заключить мировое соглашение. В последнем случае возможно согласование рассрочки исполнения обязательств. Если за нарушение суд всё же выносит решение о взыскании, то автомобилист обязан также возместить госпошлину и исполнительский сбор в размере 7% (если требования судебного пристава не удовлетворены в течение 5 дней)», — рассказали Журналу Авто.ру в пресс-службе метрополитена.
Никаких скидок в этом случае нет, так как по сути метро взыскивает не сам штраф, а «фактически недополученные доходы от основной деятельности, которые метрополитен получил бы при обычных условиях, занимаясь перевозкой пассажиров». Процесс взыскания убытков занимает от 1 до 9 месяцев. Чтобы максимально уменьшить расходы, представители метро рекомендуют оплачивать их требования до подачи иска в суд.
Для автомобилистов, застрявших на путях на каршеринге, процедура взыскания остаётся такой же, «поскольку на период аренды транспортного средства водитель несёт самостоятельную ответственность за вред, причинённый третьим лицам (ст. 1064, 1079 ГК РФ)».
Когда можно выезжать на трамвайные пути
В действующих ПДД проезд по трамвайным путям разрешён, если они находятся слева по направлению движения, на одном уровне с проезжей частью и если они ничем не огорожены. При условии, что водитель не создаёт помех для трамвая и ему необходимо развернуться или повернуть налево, он может совершить манёвр, выехав на рельсы.
Если же трамвайные пути находятся справа от водителя и огорожены чем-либо, находятся не на одном уровне с дорогой, а также если есть знак «Движение по полосам», то выезжать на рельсы нельзя.
Как правильно действовать, если застрял на трамвайных путях
Если автомобиль всё-таки встал на путях без движения, стоит максимально оперативно его оттуда убрать. По словам автоюриста Михаила Никитина, алгоритм для каждого случая может быть уникальным. Так, например, если водитель намеренно нарушил ПДД, пытаясь выехать на пути в неположенном месте, ему необходимо вызвать эвакуатор и, вероятно, ждать претензий от транспортной компании.
«Если речь о преднамеренном нарушении — человек решил ехать именно по трамвайным путям, потому что захотел объехать затор, а трамвайные пути не находятся на одном уровне с проезжей частью и машина в процессе движения села "на брюхо", то без помощи эвакуатора с манипулятором тут не обойтись, а у водителя, в свою очередь, есть риск получить требование о возмещении убытков», — объяснил юрист.
В пример он привёл кейс столичного автомобилиста, которого в 2022 году московский метрополитен оштрафовал на миллион рублей. Тогда водитель Мерседеса на скорости выехал на трамвайные пути и застрял. Причиной штрафа пресс-служба метро назвала остановку движения двух маршрутов трамваев более чем на час. Годом ранее в похожую историю в Москве попал автомобиль Audi.
В случае, если остановка на рельсах была вынужденной, водителю нужно обратиться к городской транспортной службе и попробовать съехать с путей самостоятельно.
«Если речь идёт о непреднамеренном событии, например, внезапной технической неисправности при пересечении путей — в столичных реалиях уместно сообщить в дорожный патруль ЦОДД и принять меры по освобождению трамвайных путей (при наличии такой возможности) или прибегнув к помощи третьих лиц, если, например машину можно вытолкать», — разъяснил Михаил Никитин.
Причиной затора на путях может быть ДТП с несколькими участниками. Если автомобили стали помехой трамваям, то водителям нужно попытаться убрать машину с путей, перед этим сделав снимки повреждений всех транспортных средств.
«Если речь идёт о совершении дорожно-транспортного происшествия с другим участником дорожного движения (без причинения вреда здоровью), то, согласно п. 2.6.1 ПДД, водители, причастные к ДТП, обязаны освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создаётся препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъёмки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения», — сообщил эксперт.
Юрист также отметил, что, если в салоне есть пассажиры, необходимо сразу же высадить их из автомобиля и выйти самому. Так же рекомендуют действовать представители столичного метрополитена во избежание травматизма.