Штрафы на трамвайных путях: кому и когда они грозят

Согласно пункту 12.4 ПДД, остановка и стоянка автомобилей на трамвайных путях, а также вблизи них запрещена, если это создаёт проблемы в передвижении трамваев.

В соответствии с частью 3 статьи 12.19 КоАП РФ, такое нарушение наказывается штрафом в полторы тысячи рублей. Исключение — вынужденная остановка автомобиля (штраф всё равно выпишут, но его можно обжаловать, если удастся доказать, что машина встала, например, из-за поломки). Если застрявшая машина мешает движению трамвая, то водителю придётся заплатить две тысячи рублей (пункт 4 той же статьи КоАП). Ну а в шестой части указано, что водителям в Санкт-Петербурге и Москве на нарушения по пунктам 3 и 4 назначается штраф большего размера — три тысячи рублей.

Также от водителей, которые перекрыли движение трамваям, могут потребовать возместить ущерб транспортные компании. Он рассчитывается исходя из количества отменённых рейсов, длины маршрутов, времени задержки и числа пассажиров, которые могли бы воспользоваться транспортом за это время.

Столичным нарушителям счета выставляют юристы Московского метрополитена. Если водители отказываются от добровольного возмещения убытков, с ними работают судебные приставы.

«Виновники могут добровольно удовлетворить требования метрополитена, заключить мировое соглашение. В последнем случае возможно согласование рассрочки исполнения обязательств. Если за нарушение суд всё же выносит решение о взыскании, то автомобилист обязан также возместить госпошлину и исполнительский сбор в размере 7% (если требования судебного пристава не удовлетворены в течение 5 дней)», — рассказали Журналу Авто.ру в пресс-службе метрополитена.

Никаких скидок в этом случае нет, так как по сути метро взыскивает не сам штраф, а «фактически недополученные доходы от основной деятельности, которые метрополитен получил бы при обычных условиях, занимаясь перевозкой пассажиров». Процесс взыскания убытков занимает от 1 до 9 месяцев. Чтобы максимально уменьшить расходы, представители метро рекомендуют оплачивать их требования до подачи иска в суд.

Для автомобилистов, застрявших на путях на каршеринге, процедура взыскания остаётся такой же, «поскольку на период аренды транспортного средства водитель несёт самостоятельную ответственность за вред, причинённый третьим лицам (ст. 1064, 1079 ГК РФ)».