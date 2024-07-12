Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Заряженный кроссовер появится у Genesis в III квартале 2025 года

Дебютной товарной моделью линейки Magma станет Genesis GV60
Новости

Компания Genesis организовала на Фестивале скорости в Гудвуде демонстрацию четырёх концептов из спортивной линейки Magma и конкретизировала судьбу одного из них: заряженный GV60 встанет на конвейер в III квартале 2025 года. Кроме того, премиальный бренд уточнил позиционирование будущих новинок.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • Моделям из линейки Magma уже обещаны более мощные двигатели, однако инженеры Genesis планируют уделять основное внимание другим аспектам. Спортивные версии существующих моделей будут отличаться от стандартных в первую очередь улучшенной управляемостью, для чего Genesis разработает уникальные компоненты для шасси параллельно с расширением колеи и уменьшением дорожного  просвета.
  • Кроме того, модели Magma получат новую оболочку для бортовой медиасистемы, которую наделят возможностью минимизировать отображение данных. Демонстрация только ключевых показателей, по мнению Genesis, позволит водителю полностью погрузиться в захватывающее путешествие. Наконец, такие Genesis снабдят более агрессивной внешностью, а также ещё более роскошными материалами для отделки салона, а электрокары получат эксклюзивный саундтрек.
  • Первым на рынке появится кроссовер Genesis GV60 Magma, который, как уже подтверждено, почти не будет отличаться от концепта. Его производство для корейского рынка стартует в III квартале следующего года, а в Европе модель появится несколькими месяцами позже.

Второй моделью Genesis, которая получит версию Magma, вероятнее всего, станет электроседан G80. Марка уже не раз демонстрировала его прототипы в разных модификациях.

Подождите

Объявления загружаются

Этому миру нужны спортивные Genesis?

Чем Genesis хуже Mercedes-Benz или BMW?
Нет, явно не в ту сторону нацелились

Подождите

Новости загружаются

#Премиальные кроссоверы#Genesis#Genesis GV60
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё