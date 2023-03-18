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«Заряженный» электролифтбек Polestar 2 дебютирует 21 марта

Шведско-китайский производитель электромобилей Polestar анонсировал премьеру некоей новой версии лифтбека с индексом 2. Распространённый тизер сопровождается подписью «Пристегнитесь. Нечто захватывающее произойдёт 21 марта», судя по которой, речь идёт о «заряженной» модификации.
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Шведско-китайский производитель электромобилей Polestar анонсировал премьеру некоей новой версии лифтбека с индексом 2. Распространённый компанией тизер сопровождается подписью «Пристегнитесь. Нечто захватывающее произойдёт 21 марта», судя по которой, речь идёт о «заряженной» модификации.

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  • В пользу этого предположения также говорят показанные крупный золотистый тормозной суппорт и шина Pirelli P Zero. Это особенности спецверсии BST Edition 270, представленной летом прошлого года и выпущенной ограниченным тиражом в 270 единиц.
  • Той топовой пятидверке досталась в качестве стандартной двухмоторная силовая установка на 476 л.с. и 680 Нм. Изначально такие характеристики можно было получить только вместе с платным обновлением программного обеспечения: европейцам опция стала доступна в конце 2021 года, американцам — год спустя. При этом лимитированный электромобиль дополнительно выделяется доработанной подвеской с более жёсткими пружинами и регулируемыми амортизаторами Ohlins, рядом особенностей в плане декора и оснащения.

Обычные Polestar 2 обновились в этом январе. Они получили новые моторы и батареи и сменили базовый передний привод на задний — вслед за соплатформенными электрокроссоверами Volvo. Старшая среди серийных Performance-модификация при тех же 476 л.с. теперь выдаёт 740 Нм момента и набирает сотню за 4,2 секунды — на 0,2 секунды быстрее, чем прежде. Соответственно, наследник Polestar BST Edition 270 должен оказаться и мощнее, и динамичнее.

Polestar 2 — интересный электрокар?

Да, вот это уже нормальная машина!
Электромобиль? Только Tesla!
А традиционные Volvo вам чем не угодили?

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#Электрокары#Polestar#2
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