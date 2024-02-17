«Заряженные» Alfa Romeo Quadrifoglio с битурбомотором снимут с производства

«Горячие» версии Alfa Romeo Giulia и Stelvio будут доступны для заказа в США до апреля. В этом году они покинут и европейский рынок. Следующее поколение моделей с приставкой Quadrifoglio будет электрифицированным, пишет Motor1.
- В Северной Америке заказать самые быстрые Alfa Romeo у дилеров можно до конца апреля. В июне их производство завершится. Такое заявление сделал глава местного подразделения бренда Ларри Доминик.
- Касательно европейского рынка точных сроков пока нет. Но уже известно, что и в Старом Свете модели уйдут с рынка в течение этого года. Преемники станут гибридами.
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- Alfa Romeo Giulia и Stelvio в исполнении Quadrifoglio оснащаются одной из самых мощных серийных «шестёрок» в мире. В американской спецификации мотор V6 2.9 с двойным наддувом развивает 505 л.с. Не исключено, что этот двигатель останется и на моделях-преемницах, а отдача вырастет за счёт электрической надстройки.
В конце прошлого года ателье ErreErre Fuoriserie представило собственную версию седана Alfa Romeo Giulia. Четырёхдверке почти полностью изменили оформление кузова: тюнеры утверждают, что вдохновлялись обликом оригинальной Giulia образца 1962 года.
Жаль или нет?
Да, буду скучать
Уверен, сделают ещё круче
«Альфой» не интересуюсь
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