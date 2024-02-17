«Заряженные» Alfa Romeo Quadrifoglio с битурбомотором снимут с производства

«Горячие» версии Alfa Romeo Giulia и Stelvio будут доступны для заказа в США до апреля. В этом году они покинут и европейский рынок. Следующее поколение моделей с приставкой Quadrifoglio будет электрифицированным