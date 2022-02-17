Заряженные Audi RS 3 оказались в России вдвое дороже обычной A3

Компания Audi открыла в России приём заказов на спорткары RS 3 нового поколения в кузовах седан и хэтчбек. Цены на 400-сильные новинки стартуют с 5,8 миллиона рублей. При этом обычную Audi A3 можно купить за 2 675 000 рублей. Автомобили будут поставляться с установленной по умолчанию системой полного привода и режимом дрифта.
- Audi RS 3 в обоих вариантах оснащается 2,5-литровым турбомотором, который развивает 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента в паре с семиступенчатым «роботом». Это позволяет и седану, и хэтчбеку ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды. В стандарте спорткары поставляются с ограничителем, установленным на 250 км/ч максимальной скорости, но за доплату его можно сдвинуть на 290 км/ч.
- На Audi RS 3 дебютировала новая система полного привода с индивидуальным пакетом фрикционов для каждого из задних колёс вместо одной многодисковой муфты. Узел, получивший название RS Torque Splitter, позволяет более эффективно контролировать распределение крутящего момента и направление вектора тяги. Количество тяги на одном колесе может достигать 1750 Нм.
- Набор режимов системы Audi drive select пополнился двумя особо экстремальными. Один из них именуется Torque Rear и предназначен для управляемых скольжений: в этом случае спорткары становятся заднеприводными. Второй под названием RS Performance ориентирован на использование на гоночных треках. На российской версии Audi RS 3 такая система входит в стандартную комплектацию.
- В нашей стране спорткары по умолчанию снабдят спортивной подвеской с увеличенным углом развала колёс, 19-дюймовыми колёсными дисками и тормозами с шестипоршневыми суппортами. Кроме того, в базовой комплектации появились 12,3-дюймовая приборная панель и экран медиасистемы на 10,1 дюйма с камерой заднего вида, двухзонный климат-контроль и акустика Bang&Olufsen. Опционально доступны карбон-керамические механизмы и адаптивные амортизаторы, полуслики Pirelli P Zero Trofeo R и матричная светодиодная оптика, а также навигационная система и камеры кругового обзора.
Audi представила RS 3 нового поколения летом прошлого года. Помимо двигателя, трансмиссии и подвески от стандартных машин спорткары отличаются более агрессивным оформлением кузова и спортивным дизайном салона.
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