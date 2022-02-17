Заряженные Audi RS 3 оказались в России вдвое дороже обычной A3

В нашей стране спорткары по умолчанию снабдят спортивной подвеской с увеличенным углом развала колёс, 19-дюймовыми колёсными дисками и тормозами с шестипоршневыми суппортами. Кроме того, в базовой комплектации появились 12,3-дюймовая приборная панель и экран медиасистемы на 10,1 дюйма с камерой заднего вида, двухзонный климат-контроль и акустика Bang&Olufsen. Опционально доступны карбон-керамические механизмы и адаптивные амортизаторы, полуслики Pirelli P Zero

Trofeo R и матричная светодиодная оптика, а также навигационная система и

камеры кругового обзора.