До России добралась самая дорогая версия Toyota Land Cruiser 300

Российское представительство Toyota объявило о начале приёма заказов на внедорожник Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport. Эта версия будет комплектоваться бензиновым и дизельным двигателями. Комплектация — максимальная. Таким образом, Land Cruiser GR Sport при стартовой цене в 7 620 000 рублей является самой дорогой модификацией внедорожника в России.