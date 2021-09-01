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До России добралась самая дорогая версия Toyota Land Cruiser 300

Начался приём заказов на модификацию GR Sport
Новости
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Российское представительство Toyota объявило о начале приёма заказов на внедорожник Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport. Эта версия будет комплектоваться бензиновым и дизельным двигателями. Комплектация — максимальная. Таким образом, Land Cruiser GR Sport при стартовой цене в 7 620 000 рублей является самой дорогой модификацией внедорожника в России.

  • Внешне отличить исполнение GR Sport можно будет по другим бамперам, 18-дюймовым колёсным дискам и новым боковым подножкам, а также по много­численным шильдикам с названием серии и чёрным акцентам на кузове. Пол и потолок салона отделаны чёрными материалами, центральная консоль и дверные панели получили серые вставки, а для кресел предложат два варианта обивки — сочетание чёрного с серым или красным.
  • Land Cruiser GR Sport по умолчанию оснащается блокировками трёх дифферен­циалов. Кроме того, такой внедорожник получит весь спектр водительских ассистентов, включая систему Multi-Terrain Select, «внедорожный круиз-контроль» и активные стабили­заторы поперечной устойчивости E‑KDSS с обновлёнными настройками.
  • В список оснащения новой версии Land Cruiser на российском рынке будет включена мульти­медийная система с 12,3-дюймовым экраном и доступом к сервисам Яндекса через Apple CarPlay и Android Auto.
  • Исполнение GR Sport доступно как для внедорожника с дизелем объёмом 3,3 литра (299 л.с., 700 Нм), так и с бензиновым турбо­мотором 3.5 V6 на 415 л.с. и 650 Нм. Цена — 7 620 000 и 7 684 000 рублей соответ­ственно.

Вариант GR Sport рассекретили в начале августа. Внедорож­нику перенастроили подвеску (в том числе и за счёт изменения точек крепления аморти­заторов и новых рычагов), а также доработали внешность ради улучшения геометри­ческой проходимости.

Ну как, уже звоните дилеру?

Конечно, это ж самый крутой Крузак!
Нет, за такие деньги лучше что-то премиальное

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#Новинки#Внедорожники#Цены#Toyota#Land Cruiser
Комментарии
Комментарии19
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1 сентября 2021
Да Да Да! Именно столько и будет стоить. Это только в сказке будет такая цена. Дилеры накрутят еще 4 миллиона рублей сверху. &quot;Это же Тойота, это же надежность&quot; Уродлив капец. Больше похож на китайца.
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2 сентября 2021
Средний класс с зп 17к уже выстроился в очередь!
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3 сентября 2021
Средний с зп 17к?) давно в России это не средняя зп
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3 сентября 2021
Ну и это, очевидно, авто не для среднего класса
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2 сентября 2021
Морда как у китайского чангана, с этой идиотской надписью. Значек обыкновенный не судьба оставить???<br />В эти бабки эскалыйд заманчивей будет
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2 сентября 2021
Ну и туфта))
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2 сентября 2021
А мне нравится салон. Сохраню картинку и сделаю WallPaper на рабочий стол. А что еще делать?
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2 сентября 2021
Для того что бы купить его, нужно будет ещё дополнительно у дилера купить камри 3.5, только с условием что камри останется у дилера!)))
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2 сентября 2021
Вот просто персональное имхо - это настоящий символ того, насколько японцы сдали позиции. Они идут куда-то не туда...<br />По дизайну спереди реально похож на какого-то китайца, сзади - просто чуть перерисованная старая машина. <br />Салон откровенно несвежий. Никаких новых идей, ни снаружи, ни внутри. Надо, конечно, смотреть в реале что и как, но на фото - вообще непохоже на салон дорогого автомобиля. А он стоит 7,5 лямов! За эти деньги масса вариантов.<br />Да и турбомотор на такую машину вместо старого доброго V8, ну не знаю. А может это теперь общая тенденция, везде турбомоторы...
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3 сентября 2021
Единственная новая идея от японцев за всю их историю, это продажа малолитражек в США в разгар нефтяного кризиса. Собственно и живут до сих пор на инерции от этой суперидеи
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2 сентября 2021
Какая же мерзость.
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5 сентября 2021
Что бы не говорили. Но только 70й и 80й останутся в памяти ВНЕДОРОЖНИК. Остальное все туфта для городской жизни. Хотя есть LC 70 новые
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6 сентября 2021
и снова синяя корейская подсветка клавиш, кошмар
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7 сентября 2021
Умерла машина... а сколько жалоб на исполнение кузовных деталей! Похоже, скоро все будут ездить на китайских автомобилях. С такими японскими маркетологами японскому автопрому скоро наступит конец.
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7 сентября 2021
Ну, за пИтсот тыщащ возьму его. Каптиву свою сдам и возьму. Не пропадать же добру)
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7 сентября 2021
Япошки шизанулись
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7 сентября 2021
Люди последний хек с солью доедает, голодают . На комерсов и политиков спину прогибают , а эти машины по ... лямов покупают. Откуда деньги только берут тоже наверное покупают . тошно
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8 сентября 2021
Что интересно, пишут люди которые никогда нового крузера не покупали )))
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