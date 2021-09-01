До России добралась самая дорогая версия Toyota Land Cruiser 300

Российское представительство Toyota объявило о начале приёма заказов на внедорожник Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport. Эта версия будет комплектоваться бензиновым и дизельным двигателями. Комплектация — максимальная. Таким образом, Land Cruiser GR Sport при стартовой цене в 7 620 000 рублей является самой дорогой модификацией внедорожника в России.
- Внешне отличить исполнение GR Sport можно будет по другим бамперам, 18-дюймовым колёсным дискам и новым боковым подножкам, а также по многочисленным шильдикам с названием серии и чёрным акцентам на кузове. Пол и потолок салона отделаны чёрными материалами, центральная консоль и дверные панели получили серые вставки, а для кресел предложат два варианта обивки — сочетание чёрного с серым или красным.
- Land Cruiser GR Sport по умолчанию оснащается блокировками трёх дифференциалов. Кроме того, такой внедорожник получит весь спектр водительских ассистентов, включая систему Multi-Terrain Select, «внедорожный круиз-контроль» и активные стабилизаторы поперечной устойчивости E‑KDSS с обновлёнными настройками.
- В список оснащения новой версии Land Cruiser на российском рынке будет включена мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и доступом к сервисам Яндекса через Apple CarPlay и Android Auto.
- Исполнение GR Sport доступно как для внедорожника с дизелем объёмом 3,3 литра (299 л.с., 700 Нм), так и с бензиновым турбомотором 3.5 V6 на 415 л.с. и 650 Нм. Цена — 7 620 000 и 7 684 000 рублей соответственно.
Вариант GR Sport рассекретили в начале августа. Внедорожнику перенастроили подвеску (в том числе и за счёт изменения точек крепления амортизаторов и новых рычагов), а также доработали внешность ради улучшения геометрической проходимости.
Ну как, уже звоните дилеру?
Конечно, это ж самый крутой Крузак!
Нет, за такие деньги лучше что-то премиальное
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