За год в России стало на 20 процентов больше зарядок для электрокаров

Количество публичных зарядных станций для электромобилей за последний год выросло в России на 20%. Больше всего их установлено в Москве. А самые высокие тарифы на энергию оказались в Краснодаре, говорится в исследовании компании 2ГИС.
- По числу терминалов предсказуемо лидирует столица: более 1100 штук по состоянию на июнь. За год их стало на 37,5% больше. Санкт-Петербург с ростом на 22,5%, до 400 станций, занимает второе место. Бронза у Красноярска (180 зарядок, рост на 7,8%).
- Из десятка городов России с наибольшим количеством электро-АЗС лучшую динамику за последний год показал Новосибирск, где рост составил 70,6%, с 85 до 145 штук. Среди всех городов страны активнее всего «парк» зарядок расширялся в Кирове (плюс 118,2%, до 24 штук), Нижнем Тагиле (плюс 100%, до 12 штук) и Оренбурге (плюс 77%, до 23 штук).
- Дороже всего киловатт электричества обходится владельцам электромобилей в Краснодаре (20 рублей). Далее расположились Нижний Новгород (19 рублей), Петербург и Уфа (по 18 рублей). В Москве за киловатт в среднем просят 17 рублей. Доступнее всего энергия в Красноярске (10 рублей). Максимальный рост тарифов зафиксирован в Уфе, сразу на 29% за год.
В столице прежде работала бесплатная сеть зарядных станций «Энергия Москвы». Однако почти год назад она перешла на коммерческую основу. Один киловатт на терминалах быстрой зарядки стал стоить 20 рублей, на медленных — 15 рублей.
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