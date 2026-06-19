За год в России стало на 20 процентов больше зарядок для электрокаров

По числу терминалов предсказуемо лидирует столица: более 1100 штук по состоянию на июнь. За год их стало на 37,5% больше. Санкт-Петербург с ростом на 22,5%, до 400 станций, занимает второе место. Бронза у Красноярска (180 зарядок, рост на 7,8%).

Из десятка городов России с наибольшим количеством электро-АЗС лучшую динамику за последний год показал Новосибирск, где рост составил 70,6%, с 85 до 145 штук. Среди всех городов страны активнее всего «парк» зарядок расширялся в Кирове (плюс 118,2%, до 24 штук), Нижнем Тагиле (плюс 100%, до 12 штук) и Оренбурге (плюс 77%, до 23 штук).