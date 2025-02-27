Первый зарядный хаб для электромобилей заработал в Москве

В районе Бирюлёво открылся первый в столице хаб для зарядки электромобилей. Одновременно здесь могут «заправляться» до 20 машин. На время стоянки к услугам водителей есть комната отдыха с вендинговыми автоматами, сообщает телеграм-канал дептранса Москвы.
- Хаб «Южный» располагается по адресу Востряковский проезд, дом 10, строение 140. На его территории установлено 10 станций мощностью 120 кВт. Каждая может заряжать одновременно две машины. Пропускная способность хаба достигает 500 электромобилей в сутки.
- Терминалы оснащены разъёмами двух наиболее популярных типов — GB/T и CCS Combo 2. Предполагается, что в среднем на зарядке водители будут проводить 35–40 минут. На это время в их распоряжении есть комната отдыха с туалетом, вендинговым аппаратом и креслами.
- Хаб «Южный» стал первым в проекте создания аналогичных объектов по всей столице. В Москве разработана программа по запуску крупных зарядных терминалов вблизи ТЭЦ.
Похожий зарядный кластер в Петербурге открылся год назад. На его территории пять станций мощностью 80 кВт, каждая на две машины. Правда, в отличие от московского хаба, который пока бесплатный, объект в Северной столице изначально работал на платной основе.
Это поможет продавать больше «электричек»?
Конечно
Сомневаюсь
Нет, не в зарядках проблема
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