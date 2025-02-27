Первый зарядный хаб для электромобилей заработал в Москве

Хаб «Южный» располагается по адресу Востряковский проезд, дом 10, строение 140. На его территории установлено 10 станций мощностью 120 кВт. Каждая может заряжать одновременно две машины. Пропускная способность хаба достигает 500 электромобилей в сутки.

Терминалы оснащены разъёмами двух наиболее популярных типов — GB/T и CCS Combo 2. Предполагается, что в среднем на зарядке водители будут проводить 35

–40 минут. На это время в их распоряжении есть

комната отдыха с туалетом, вендинговым аппаратом и креслами.