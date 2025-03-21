Заработок Lamborghini достиг рекордных размеров

Компания Lamborghii объявила сразу о нескольких рекордных успехах в области продаж. Исторических значений достигли как количество автомобилей, переданных покупателям в прошлом году, так и объёмы выручки и прибыли. К примеру, Lamborghini впервые заработала за год более трёх миллиардов евро.
- Глава Lamborghini Стефан Винкельман заявил, что, несмотря на сложности на рынке, бренд смог увеличить продажи во всех трёх макрорегионах — обеих Америках, ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего клиентам было доставлено 10 687 машин — на 5,7% больше, чем ранее. Увеличивая выпуск автомобилей, фирма на 30% нарастила штат работников, занятых на производстве.
- Выручка итальянского производителя суперкаров выросла на 16,2% и достигла уровня 3,09 миллиарда евро. Уровень операционного дохода увеличился на 15,5%, составив 835 миллионов евро. По словам Винкельмана, рекордные показатели стали кульминацией процесса трансформации бренда, который всего за полтора года полностью электрифицировал свой модельный ряд.
В Россию автомобили Lamborghini поставляют сейчас по «серым» схемам, и продажи можно считать единичными. К примеру, в феврале в нашей стране было реализовано только семь машин этого бренда, шесть из которых были кроссоверами Urus.
Lamborghini круче, чем Ferrari?
Конечно, круче
Нет, я за Скудерию
А по-моему, они одинаковые
Подождите
Новости загружаются