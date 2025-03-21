Заработок Lamborghini достиг рекордных размеров

Глава Lamborghini Стефан Винкельман заявил, что, несмотря на сложности на рынке, бренд смог увеличить продажи во всех трёх макрорегионах — обеих Америках, ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего клиентам было доставлено 10 687 машин — на 5,7% больше, чем ранее. Увеличивая выпуск автомобилей, фирма на 30% нарастила штат работников, занятых на производстве.

Выручка итальянского производителя суперкаров выросла на 16,2% и достигла уровня 3,09 миллиарда евро. Уровень операционного дохода увеличился на 15,5%, составив 835 миллионов евро. По словам Винкельмана, рекордные показатели стали кульминацией процесса трансформации бренда, который всего за полтора года полностью электрифицировал свой модельный ряд.

В Россию автомобили Lamborghini поставляют сейчас по «серым» схемам, и продажи можно считать единичными. К примеру, в феврале в нашей стране было реализовано только семь машин этого бренда, шесть из которых были кроссоверами Urus.