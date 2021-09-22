Для беспилотников в России придумали первый дорожный знак

На знаке будет изображена перечёркнутая литера «А». Сейчас этой буквой (сокращение от «автопилот») в красном треугольнике обозначаются беспилотные транспортные средства во время тестирования на дорогах общего пользования. Таким образом, первая буква алфавита стала официальным обозначением машин с автономными системами управления.

Проект нового дорожного знака обсуждают Минтранс, ГИБДД и Росстандарт. Его прототип представят 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного «Автонетом».

Напомним, что недавно ФСБ выступила с инициативой ввести в России запретные зоны для движения машин с автопилотом. В частности, в Москве предложены территория вокруг Кремля, ГУМа и ЦУМа. Кроме того, закрытыми для автономных машин должны остаться территории, где нет соответствующей инфраструктуры.