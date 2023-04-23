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Запретные лекарства, наказание за выхлоп, какой штраф не хочет отменять ГИБДД и другое: важное для водителей за неделю

Самые полезные статьи и свежие новости, которые стоит знать российским автомобилистам
Новости

Полный список лекарств, после употребления которых не стоит садиться за руль, как накажут за установку нештатного выхлопа и удаление катализаторов, почему ГИБДД не хочет отменять штраф за езду без документов на машину и другое — всё, что нужно знать российским водителям.

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Некоторые препараты либо не рекомендуется, либо вообще запрещено принимать за рулём. Мы составили полный список лекарств, после употребления которых лучше не водить.

В Госдуме изучают возможность смягчения наказания за езду без документов на машину. По мнению депутатов, сейчас меры за такое нарушение слишком жёсткие. Однако в ГИБДД уже заявили, что не поддержат инициативу. Мы выяснили, что предлагают и почему это нравится не всем.

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Продолжаем разбираться с законностью доработки и изменения узлов и систем автомобиля. В этот раз мы спросили у юриста, законна ли модернизация выпускной системы и можно ли удалять катализаторы.

У пользователей Авто.ру появилась возможность быстрого доступа к электронным версиям самых востребованных автомобильных документов: водительскому удостоверению, СТС и европротоколу. Найти их теперь можно в мобильном приложении Авто.ру.

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