Запретные лекарства, наказание за выхлоп, какой штраф не хочет отменять ГИБДД и другое: важное для водителей за неделю

Полный список лекарств, после употребления которых не стоит садиться за руль, как накажут за установку нештатного выхлопа и удаление катализаторов, почему ГИБДД не хочет отменять штраф за езду без документов на машину и другое — всё, что нужно знать российским водителям.
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Некоторые препараты либо не рекомендуется, либо вообще запрещено принимать за рулём. Мы составили полный список лекарств, после употребления которых лучше не водить.
В Госдуме изучают возможность смягчения наказания за езду без документов на машину. По мнению депутатов, сейчас меры за такое нарушение слишком жёсткие. Однако в ГИБДД уже заявили, что не поддержат инициативу. Мы выяснили, что предлагают и почему это нравится не всем.
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В Москве появился пешеходный светофор с анимированными секциями. Он работает в тестовом режиме. По итогам испытаний будет принято решение о целесообразности использования подобных устройств.
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