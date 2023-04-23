Запретные лекарства, наказание за выхлоп, какой штраф не хочет отменять ГИБДД и другое: важное для водителей за неделю

В Госдуме изучают возможность смягчения наказания за езду без документов на машину. По мнению депутатов, сейчас меры за такое нарушение слишком жёсткие. Однако в ГИБДД уже заявили, что не поддержат инициативу. Мы выяснили, что предлагают и почему это нравится не всем.

