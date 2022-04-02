Рост цен на шины, подорожание техобслуживания и кое-что ещё

Что происходит с ценами на шины и обслуживание машин в России? Чем удивит рестайлинговый кроссовер Haval F7? Какие модели из Японии запретят ввозить в нашу страну? Собрали дайджест самых обсуждаемых новостей этой недели.
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Власти Японии определили предел стоимости, выше которого местные автомобили не подлежат экспорту в РФ из-за санкций: он составит 6 млн иен или 50 тысяч долларов.
Что происходит с рынком автомобильной резины в России и сколько теперь стоят покрышки на популярные модели?
Трёхдверный внедорожник Baikal — крайне редкая модификация «Нивы», которую строила чешская компания-импортёр. Необычная находка выставлена на продажу.
Проверьте свои знания Правил дорожного движения! С 31 марта по 31 апреля мы проводим увлекательный экзамен с каверзными вопросами и классными призами от наших партнёров.
Во сколько сегодня может обойтись обслуживание сравнительно недорогого автомобиля с приличным пробегом? Спойлер: цены выросли почти вдвое.
В апреле в продажу поступит новая версия большого кроссовера VX — её начнут предлагать с пятиместным салоном, без третьего ряда. Но есть нюанс…
Миниатюрная Tata Nano могла перевернуть рынок и встать в один ряд с величайшими массовыми моделями в мире. Но почему всё пошло не так, как хотели создатели?
Популярная модель от компании Haval обновилась. Мы прокатились на китайской новинке, которую собирают под Тулой, и рассказываем всё, что нужно знать, в пяти фактах.
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