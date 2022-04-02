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Рост цен на шины, подорожание техобслуживания и кое-что ещё

Всё самое важное и интересное за неделю
Новости

Что происходит с ценами на шины и обслуживание машин в России? Чем удивит рестайлинговый кроссовер Haval F7? Какие модели из Японии запретят ввозить в нашу страну? Собрали дайджест самых обсуждаемых новостей этой недели.

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