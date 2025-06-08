Падение импорта, запрет мата на автомобилях и рейды ГИБДД. Важное за неделю

Рассказываем, какие проверки запланировала ГИБДД по всей стране, что ещё хотят запретить устанавливать на автомобили, сколько можно ездить на транзитных номерах после переселения в РФ, что разрешено нарушать автобусам и такси, на сколько подешевел полис ОСАГО и как сократился импорт новых машин в Россию.