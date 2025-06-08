Падение импорта, запрет мата на автомобилях и рейды ГИБДД. Важное за неделю

Рассказываем, какие проверки запланировала ГИБДД по всей стране, что ещё хотят запретить устанавливать на автомобили, сколько можно ездить на транзитных номерах после переселения в РФ, что разрешено нарушать автобусам и такси, на сколько подешевел полис ОСАГО и как сократился импорт новых машин в Россию.
С началом летних каникул особое внимание сотрудники ГИБДД уделят безопасности детей. Это касается как правил перевозки, так и соблюдения ПДД на пешеходных переходах. Ещё в июне инспекторы планируют регулярные проверки мототранспорта и СИМ. Рассказываем подробно обо всех рейдах месяца.
Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой предложили официально запретить автомобилистам устанавливать номерные рамки с ненормативной или вульгарной лексикой. Разбираем инициативу вместе с экспертами.
При ввозе своего автомобиля в РФ переселенцы освобождаются от уплаты многих пошлин, однако номерные знаки на свою машину установить обязаны. Каков допустимый срок для использования транзитного номера другой страны и когда нужно сменить его на постоянный российский? Отвечает юрист.
В больших городах регулярно можно столкнуться с ситуацией, когда маршрутные транспортные средства едут прямо из ряда, который выделен только для поворота. Законно ли это? И могут ли так же ездить автомобили такси? Узнали у юриста.
С января по март 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась до 6900 рублей. Показатель первого квартала 2024-го года составлял 7300 рублей. То есть средняя цена обязательной страховки снизилась на 5,1%. Такие данные привёл Банк России. Также за первые пять месяцев этого года было приобретено более 1,6 миллиона коротких полисов.
По результатам мая импорт новых автомобилей в Россию просел на 74% процента. Объёмы ввоза в последний месяц весны заметно меньше и по сравнению с прошлогодним результатом, и относительно апреля.
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