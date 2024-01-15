Можно ли запретить машинам ездить через двор многоквартирного дома? Отвечает юрист

Считается внутридворовый проезд дорогой общего пользования или нет, зависит от статуса территории. Узнать его можно, если заказать выписку из государственной организации кадастрового учёта (Росреестр).

В большинстве случаев у собственников многоквартирных домов отсутствует право владения и распоряжения внутридворовым проездом, а значит, и нет права собственности на него. Если же такое право оформлено, то они могут распоряжаться дорогой по своему усмотрению и вольны вводить ограничения — сдавать в аренду, устанавливать шлагбаум, делать парковку и так далее.

В Москве действует упрощённый порядок установки автомобильных шлагбаумов на въезде во двор любого дома вне зависимости от формы собственности. Более того, жители могут получить от властей субсидию в размере 100 тысяч рублей. Для этого нужно провести собрание собственников, согласовать установку в совете депутатов муниципального округа (согласование возможно не во всех случаях) и поставить шлагбаум в течение двух месяцев с момента получения субсидии.

Наконец, вне зависимости от формы собственности и наличия шлагбаума, ПДД запрещают сквозное движение механических транспортных средств в жилой зоне и на дворовых территориях (п. 17.2 и п. 17.4 ПДД). Штраф за это — 1500 рублей (3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге). То есть ограничения на сквозной проезд установлены законом, но контроль за такими нарушениями осуществить очень сложно.