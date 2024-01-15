Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Можно ли запретить машинам ездить через двор многоквартирного дома? Отвечает юрист

Вправе ли собственники закрыть проезд по придомовой территории
Разбор
2
6

Многие жители многоквартирных домов мечтают ограничить движение автомобилей во дворе, а то и вовсе запретить проезд чужих машин, чтобы дорогу не использовали, например, для объезда пробок. Можно ли это сделать законными методами? Отвечает юрист.

«Можно ли считать внутридворовый проезд вдоль жилого дома дорогой общего пользования при условии, что по кадастровому плану он является придомовой территорией? Какие на нём могут действовать ограничения и должен ли быть альтернативный подъезд к другим домам? Могут ли жители запретить проезд по этой дороге?»

Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

Считается внутридворовый проезд дорогой общего пользования или нет, зависит от статуса территории. Узнать его можно, если заказать выписку из государственной организации кадастрового учёта (Росреестр).

В большинстве случаев у собственников многоквартирных домов отсутствует право владения и распоряжения внутридворовым проездом, а значит, и нет права собственности на него. Если же такое право оформлено, то они могут распоряжаться дорогой по своему усмотрению и вольны вводить ограничения — сдавать в аренду, устанавливать шлагбаум, делать парковку и так далее.

В Москве действует упрощённый порядок установки автомобильных шлагбаумов на въезде во двор любого дома вне зависимости от формы собственности. Более того, жители могут получить от властей субсидию в размере 100 тысяч рублей. Для этого нужно провести собрание собственников, согласовать установку в совете депутатов муниципального округа (согласование возможно не во всех случаях) и поставить шлагбаум в течение двух месяцев с момента получения субсидии.

Наконец, вне зависимости от формы собственности и наличия шлагбаума, ПДД запрещают сквозное движение механических транспортных средств в жилой зоне и на дворовых территориях (п. 17.2 и п. 17.4 ПДД). Штраф за это — 1500 рублей (3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге). То есть ограничения на сквозной проезд установлены законом, но контроль за такими нарушениями осуществить очень сложно.

В вашем дворе есть проблема с транзитным трафиком?

Нет, все свои
Иногда ездят, но ничего критичного
Много чужих, просто достали!
У нас своя территория/шлагбаум
#Законы и штрафы#Разбираемся с юристом
2
Комментарии
Комментарии6
Войдите, чтобы комментировать
15 января 2024
Нужно ли какие то действия для установления знака "Внутри дворовая территория"
Нравится
Ответить
18 ноября 2025
Синий универсал, Нет такого знака
Нравится
Ответить
15 января 2024
Мне коренному москвичу 73 года. Зима, тротуары завалены снегом. не проехать. Таксист, в моём дворе, во внутридомовой территории, прямо перед моим подъездом, начал сигналить и ругаться что Я слишком медленно везу свою продуктовую тележку. Прав ли этот гастарбайтер или Москвичам запрещено в своём дворе возить к себе домой продуктовые тележки. Или что то с законами, или водительские права выдают подобным гражданам как то подозрительно "легко"?
Нравится
Ответить
3
16 августа 2024
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 19.04.2024) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"): https://www.consultant.ru/docu…
– преимущество движения в жилой зоне имеет пешеход, а максимальная скорость движения ТС – 20 км/ч
Нравится
Ответить
3
3 августа 2025
Синий универсал, если тротуар завален снегом, можно с большой уверенность. предположить, что пенсионер вышел на проезжую часть. По кго мнению, он находится на придомовой территории. Возможно, эта проезжая часть является городской дорогой.
Нравится
Ответить
18 августа 2025
Синий универсал, Обязан выйти и помочь, по человечески, а если не по человечески, нужно высыпать под подъездом жменю саморезов для гипсокартона, раз в неделю.
Нравится
Ответить
2
Читать ещё