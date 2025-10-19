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Запчасти Hyundai и Kia включили в перечень для параллельного импорта

Минпромторг объясняет такое решение большим количеством машин этих марок на рынке
Новости
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Минпромторг дополнил перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта, запчастями для автомобилей южнокорейских марок Kia и Hyundai. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

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  • «Перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями», — говорится в сообщении Минпромторга.
  • Автомобили в Kia и Hyundai в последние 2,5 года активно ввозятся в Россию по «серым» каналам. В частности, из последних новинок на Авто.ру стали доступны рестайлинговый минивэн Kia Carnival и электрический флагман марки Kia EV9. Машины предлагаются как под заказ, так и уже ввезённые на территорию России.

Ранее на рынок соседнего с Россией Казахстана вышла рестайлинговая версия кроссовера Hyundai Tucson локального производства. Сборкой вседорожников занимается завод Hyundai Trans Kazakhstan в составе группы «Астана Моторс». Обновлённый Tucson оценили в диапазоне от 14 490 000 до 18 990 000 тенге (от 2,8 до 3,53 миллиона рублей).

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Фото на обложке: Unsplash

#Hyundai#Kia#Параллельный импорт
Комментарии
Комментарии1
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19 октября 2025
На сегодняшний день беда. Направили на ремонт по каско спордэдж 5 , у официального дилера Киа фаворит.. Из 18 деталей по дефектовке дилер не смог заказать ни одной детали
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