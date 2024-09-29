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Запасы бесплатного кетчупа от Volkswagen в США разобрали за считанные часы

Раздачу соуса фирма организовала в честь своего 75-летия на рынке
Новости
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Компания Volkswagen в честь своего 75-летия организовала в США бесплатную раздачу кетчупа. Это фирменный соус под названием Gewürz Ketchup, который среди поклонников бренда в Германии известен почти так же широко, как и сосиски карривурст, которые Vollkswagen делает самостоятельно. На то, чтобы забронировать всю запланированную к раздаче партию, у американцев ушли считанные часы, хотя акция и сопровождалась ограничениями.

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  • Изготавливать собственный кетчуп компания Volkswagen начала в 1996 году как наиболее аутентичную приправу к сосискам, и сейчас он даже имеет собственный номер в каталоге запчастей. Однако в США соус официально появился впервые.
  • Заказать бесплатную доставку кетчупа можно было через официальный сайт аксессуаров Volkswagen, однако сейчас на странице опубликована заглушка с уведомлением, что кетчуп кончился. Компания не уточняла, сколько соуса раздаст бесплатно, но обещала отгружать только по одной бутылке на семью. При этом автопроизводитель планирует повторить демонстрацию своей необычной «запчасти», но уже офлайн, представив кетчуп на фестивале ChainFest, в Лос-Анджелесе в начале октября.

Другую необычную акцию на днях организовала компания Nissan. В рамках европейской промокампании кроссовера Qashqai автомобиль сбросили с высоты 65 метров.

Знали, что Volkswagen делает кетчуп?

Да, и даже пробовал
Нет, я и про сосиски не слышал

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#Курьёзы#Volkswagen
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Комментарии
Комментарии2
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29 сентября 2024
Сказать банальность ,думаю нет смысла, а вот белой завистью позавидовать нужно, когда наше наше государство начнет реагировать быстро и думать гибко и без шаблонов тогда и мы будем что то лучшее создавать.
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29 сентября 2024
Николай, только надо явно не на Volkswagen смотреть)
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