Запасы бесплатного кетчупа от Volkswagen в США разобрали за считанные часы

Заказать бесплатную доставку кетчупа можно было через официальный сайт аксессуаров Volkswagen, однако сейчас на странице опубликована заглушка с уведомлением, что кетчуп кончился. Компания не уточняла, сколько соуса раздаст бесплатно, но обещала отгружать только по одной бутылке на семью. При этом автопроизводитель планирует повторить демонстрацию своей необычной «запчасти», но уже офлайн, представив кетчуп на фестивале ChainFest, в Лос-Анджелесе в начале октября.