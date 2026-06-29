Транспондер покупается отдельно и крепится на лобовое стекло. При проезде через пункт оплаты он взаимодействует с системой без участия водителя. Нужно просто снизить скорость до 30 км/ч, выбрав полосу Fast Lane. Шлагбаум поднимется сам, а деньги автоматически спишутся с баланса устройства. По статистике, экономия времени по сравнению с «ручной» оплатой достигает 35 минут в самые загруженные часы.

Виды транспондеров и их стоимость:

«Стандарт»: покупка — 3500 ₽, аренда — 300 ₽ в месяц;

«Плюс» (с дополнительным креплением и продлённой гарантией): покупка — 3800 ₽, аренда — 300 ₽ в месяц.

В транспондерах предусмотрена система Flow+, которая рассчитывает стоимость не по зонам, а по фактически пройденному километражу. Для коротких поездок это даёт значительную экономию. Кроме того, для владельцев транспондеров действуют дневные и ночные тарифы.

Дневное время (06:00–00:00): стоимость проезда варьируется от 85 до 730 рублей в зависимости от маршрута, типа автомобиля и наличия дополнительных скидок. Сквозной проезд (все 6 зон) для легкового автомобиля стоит 590 рублей.

Ночное время (00:00–05:59): тарифы снижаются примерно вдвое. Минимальная цена поездки — 42 рубля, максимальная — 365 рублей.

Также действуют тарифные опции. Например, за 250 рублей можно получить 10%-ную скидку на все поездки в течение месяца, за 1600 рублей — скидку 25%.

Можно воспользоваться тарифным калькулятором, чтобы точно понять, сколько будет стоить проезд через ЗСД.