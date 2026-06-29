Западный скоростной диаметр (ЗСД) — платная магистраль, ставшая важнейшей транспортной артерией Петербурга. Она проходит через весь город с юга на север — от развязки с Кольцевой автомобильной дорогой в южном направлении до пересечения с трассой «Скандинавия» — и имеет общую протяжённость 46,6 километра. Из них 26,7 км — это искусственные сооружения: мосты, эстакады и тоннели.
Цена проезда по ЗСД
ЗСД строился поэтапно с 2005 по 2016 год и сегодня решает сразу несколько ключевых задач: разгружает центр города и Василеостровский район, выводит транзитный транспорт и грузопотоки из порта на объездные магистрали, улучшает связь между северными и южными районами, а также обеспечивает удобный подъезд к аэропорту Пулково.
Вся трасса поделена на 6 тарифных зон. При выборе маршрута итоговая цена зависит от того, сколько зон вы проезжаете: чем больше, тем дороже.
Список тарифных зон:
- Зона 1: КАД (Юг) — ул. Благодатная;
- Зона 2: ул. Благодатная — наб. Макарова;
- Зона 3: наб. Макарова — перспективная развязка с дорогой на Каменку;
- Зона 4: перспективная развязка — КАД (Север);
- Зона 5: КАД (Север) — Е‑18 «Скандинавия»;
- Зона 6: ул. Благодатная — Витебский пр.
Для каждого класса автомобиля действуют свои тарифы:
Класс
Категория ТС
Проезд одной зоны
Проезд всех зон
1-й класс
Мотоциклы и легковые автомобили с высотой над передней осью до 1,3 метра
300 ₽
1800 ₽
2-й класс
Большинство внедорожников, автодомов, автобусов и грузовиков с высотой над передней осью более 1,3 метра
300 ₽
1800 ₽
3-й класс
Автомобили с одноосным прицепом, тяжёлые грузовики, трёхосные автобусы
500 ₽
3000 ₽
4-й класс
Автомобили с двухосным прицепом, седельные тягачи, автопоезда
600 ₽
3600 ₽
Где и как оплатить проезд по ЗСД
Самый простой и доступный вариант — оплатить проезд наличными или картой на пунктах взимания платы (ПВП). Въезжайте на универсальную полосу (с символом кассира) — на мониторе высветится сумма, рассчитанная по зонам (принцип «от въезда до съезда»). Заплатить нужно в окошке. Время самого обслуживания — около 30 секунд, но в часы пик перед кассами неизбежны очереди.
Как сэкономить время и деньги с транспондером
Транспондер покупается отдельно и крепится на лобовое стекло. При проезде через пункт оплаты он взаимодействует с системой без участия водителя. Нужно просто снизить скорость до 30 км/ч, выбрав полосу Fast Lane. Шлагбаум поднимется сам, а деньги автоматически спишутся с баланса устройства. По статистике, экономия времени по сравнению с «ручной» оплатой достигает 35 минут в самые загруженные часы.
Виды транспондеров и их стоимость:
- «Стандарт»: покупка — 3500 ₽, аренда — 300 ₽ в месяц;
- «Плюс» (с дополнительным креплением и продлённой гарантией): покупка — 3800 ₽, аренда — 300 ₽ в месяц.
В транспондерах предусмотрена система Flow+, которая рассчитывает стоимость не по зонам, а по фактически пройденному километражу. Для коротких поездок это даёт значительную экономию. Кроме того, для владельцев транспондеров действуют дневные и ночные тарифы.
Дневное время (06:00–00:00): стоимость проезда варьируется от 85 до 730 рублей в зависимости от маршрута, типа автомобиля и наличия дополнительных скидок. Сквозной проезд (все 6 зон) для легкового автомобиля стоит 590 рублей.
Ночное время (00:00–05:59): тарифы снижаются примерно вдвое. Минимальная цена поездки — 42 рубля, максимальная — 365 рублей.
Также действуют тарифные опции. Например, за 250 рублей можно получить 10%-ную скидку на все поездки в течение месяца, за 1600 рублей — скидку 25%.
Можно воспользоваться тарифным калькулятором, чтобы точно понять, сколько будет стоить проезд через ЗСД.
Где купить и как пополнить транспондер
Устройства продаются:
- в центрах обслуживания клиентов ООО «Магистраль северной столицы»;
- на пунктах взимания платы на ЗСД.
Пополнение счёта доступно на сайте оператора с банковских карт, а также со счёта мобильного телефона. Можно настроить автоплатёж для автоматического пополнения при снижении баланса. Для владельцев смартфонов на платформе Android пополнение баланса доступно ещё и в приложении «Ваш ЗСД 2.0» — с теми же опциями, что в веб-версии.
Льготы и бесплатный проезд
Согласно ст. 41 Федерального закона № 257-ФЗ, от платы за проезд по ЗСД освобождаются:
- транспорт общего пользования;
- спецтранспорт с маячками;
- транспорт организаций федеральной почтовой связи, перевозящий посылки и денежные средства;
- школьные автобусы и автобусы, организованно везущие группы детей.
Иных льгот для физических лиц на ЗСД не предусмотрено. Ветераны, инвалиды и многодетные семьи оплачивают проезд на общих основаниях.
Что будет, если не заплатить за дорогу
Если водитель каким-то образом избежал оплаты за проезд, на него составят протокол, а задолженность нужно будет погасить в течение 10 дней.
Штраф за неоплату составляет 1500 рублей, помимо самой стоимости проезда (ст. 12.21.4 КоАП РФ). Если не заплатить вовремя, может последовать блокировка возможности пользоваться ЗСД до полного погашения долга. Аналогичную санкцию могут применить за повторный «безбилетный» проезд.
Что в итоге
- ЗСД — платная магистраль, сокращающая время проезда из одной части Петербурга в другую.
- Оплатить проезд можно на ПВП наличными или картой, а также через транспондер.
- Цена проезда зависит от автомобиля, времени суток, количества преодолённых зон и способа оплаты.
- Льготы (помимо федеральных) не предусмотрены.
- Штраф за неоплату проезда составляет 1,5 тысячи рублей.