Заморозка завода Volkswagen в России, сильно упрощённая Granta и кое-что ещё

Можно ли говорить о закрытии российских заводов Volkswagen? Как выглядит интерьер китайской «копии» ГАЗ-20? Чем интересна и богата упрощённая новинка от АвтоВАЗа? Рассказываем о важных событиях недели в удобном формате дайджеста.
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Упрощённая модель будет доступна в двух комплектациях и, предположительно, будет стоить чуть дороже 600 тысяч рублей.
Сборка автомобилей в ближайшем будущем не планируется на заводах компании. При этом о полном закрытии российских площадок VW речи пока нет.
Некоторые корейские и китайские производители, которые собирают свои автомобили в России, могут начать импортировать те же модели. Зачем?!
Готовьтесь — китайских новинок в России в ближайшее время будет очень много! Некоторые из них будут импортировать, а некоторые — производить в РФ. Но готовы ли вы пересесть на китайский автомобиль? Расскажите в опросе, который не займёт больше минуты!
Марка Wey, которая входит в концерн Great Wall, продолжает готовить к серии необычную модель Yuanmeng. Уже появился шпионский снимок интерьера.
Воля президента когда-то решила судьбу «продвинутого» российского седана. Насколько интересным был автомобиль для первого лица государства и чем он удивлял?
Автомобили из Поднебесной тоже могут удивлять ценой и оснащением. Мы собрали несколько особенно заметных моделей, которые не продаются в России официально.
Эти широкие обвесы из России успели покорить Америку! Как небольшому коллективу кастомайзеров удалось создать крутой бизнес в РФ и заявить о себе по ту сторону Атлантики?
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