Заморозка завода Volkswagen в России, сильно упрощённая Granta и кое-что ещё

Можно ли говорить о закрытии российских заводов Volkswagen? Как выглядит интерьер китайской «копии» ГАЗ-20? Чем интересна и богата упрощённая новинка от АвтоВАЗа? Рассказываем о важных событиях недели в удобном формате дайджеста.



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