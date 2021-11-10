10 «капсул времени» на Авто.ру, которые не должны были ими стать

2014 год стал последним для модели Kyron корейской компании SsangYong. Тогда же был выпущен и внедорожник, представленный на фотографиях выше. Но, в отличие от тысяч таких же машин, этот экземпляр не ударился в покорение неизведанных просторов, а жил тихой городской жизнью, наматывая в год жалкие несколько сотен километров.

Сейчас его пробег составляет 4 тысячи километров. По мнению продавца, это убедительный аргумент, чтобы просить за Kyron 1,7 миллиона рублей. Помимо дизельного двигателя и механической коробки передач, внедорожник предлагает рамную конструкцию, а также такие опции, как климат-контроль, аудиосистему и подогрев передних сидений.



