10 «капсул времени» на Авто.ру, которые не должны были ими стать

Машины, которые представлены в этом списке, привычнее видеть на парковках гипермаркетов, в пробках и на АЗС, а их пробеги уже у первого хозяина зачастую переваливают за сотню (а то и не одну) тысяч километров. Однако каким-то чудом для некоторых из этих автомобилей время остановилось и они превратились в «капсулы времени», пускай никакой коллекционной ценности не представляют.
Японские рамные пикапы поражают своей выносливостью и функциональностью. Поэтому обычно подобные машины гоняют в хвост и гриву, пока пробег не достигнет семизначных показателей, а рама не согнётся в подкову. Но только не этот Nissan Navara, который летом продавался на Авто.ру.
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За 13 лет пикап проехал всего 588 километров, и, судя по его состоянию, даже эти километры были намотаны по ровному асфальту. Поэтому за автомобиль попросили 2,2 миллиона рублей! Другим аргументом в пользу непомерной для 13-летнего Ниссана стоимости является редкий цвет, а также богатая комплектация, включающая двухзонный климат-контроль, обогрев сидений и аудиосистему. Бонусом шли 2,5-литровый «дизель» и трансмиссия с блокировками заднего и центрального дифференциалов.
Чуть больший километраж успел зафиксировать одометр этого Lancer X, который недавно был продан за 925 тысяч рублей. И где это видано, чтобы массовый седан использовали настолько «экономно»: с 2008 года он преодолел всего 1215 километров. Многие экземпляры Lancer Evolution так не берегут!
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Если не считать оригинальное лакокрасочное покрытие, заводское остекление, всего одного владельца в ПТС и символический пробег, примечательного у автомобиля мало. У него самый обычный полуторалитровый двигатель, который развивает 109 лошадиных сил, обычный четырёхступенчатый «автомат» и простенький тканевый салон. Но в качестве альтернативы новым Вестам и Солярисам, который зачастую стоят ещё дороже, рассмотреть его точно стоило.
Если отбросить все стереотипы и анекдоты, то Ford Focus — прекрасный автомобиль. У него неплохие двигатели, удачное шасси, а если ещё и коробка передач не роботизированная — то и надёжность впечатляющая. Именно поэтому стоит присмотреться к продающемуся на Авто.ру Focus третьего поколения. Хоть ему и исполняется 10 лет, его состояние немногим хуже, чем у нового автомобиля. А всё потому, что пробег хэтчбека составляет обкаточные 3990 километров.
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Автомобиль 2012 года выпуска был приобретён в 2013 году, и с тех пор у него один владелец. По словам продавца, машина использовалась для редких поездок на дачу и в магазин — отсюда и почти полное отсутствие пробега. Хэтчбек со 105-сильным мотором и механической коробкой стоит примерно столько же, сколько и новая Lada Vesta в комплектации Luxe Enjoy Pro. Неплохо?
Учитывая, что новый Kia Picanto стоит от 879 900 рублей, покупка 11-летнего Suzuki Splash за 1,2 миллиона рублей выглядит не слишком выгодным предложением. С другой стороны, сразу после выезда из автосалона Kia потеряет процентов 10 своей стоимости, а вот Splash может даже чуть подрасти в цене — если опять запереть его в гараже и не сильно добавлять новых километров к имеющимся трём тысячам.
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Согласно ПТС, все 11 лет автомобиль принадлежал одному владельцу, и, судя по фотографиям в объявлении, хэтчбек в последнее время был ему не особо нужен — машина стоит в гараже под толстым слоем пыли. Экземпляр оснащён бензиновым 1,2-литровым двигателем мощностью 86 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Поэтому выдающихся динамических показателей от такой покупки ждать не приходится, а вот топливной экономичности — вполне.
Похоже, потенциальную доходность «капсул времени» уже успели раскусить некоторые начинающие бизнесмены. Давайте разбираться на конкретном примере.
В конце сентября на Авто.ру появилось объявление о продаже Kia Soul 2010 года выпуска с пробегом 3050 километров. Автомобиль оснащён 124-сильным мотором объёмом 1,6 литра и продавался в Нижнем Тагиле за 799 тысяч рублей. В начале октября автомобиль купили… А два дня спустя появилось объявление о продаже идентичного автомобиля, но уже в Екатеринбурге и с пробегом 4 тысячи километров. Но цена была уже выше — 1,2 миллиона рублей! А ведь между Нижним Тагилом и Екатеринбургом всего 150 километров!
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Как бы там ни было, предложение остаётся уникальным в своём роде: много ли в России Kia Soul первого поколения с подобным пробегом и в подобном состоянии?
Парад «капсул» продолжает седан Chevrolet Evanda, который за 15 лет преодолел чуть более трёх тысяч километров. При этом стоимость среднеразмерного седана сопоставима с ценой Lada Vesta в средней комплектации.
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Что же получает покупатель, кроме скромных цифр на одометре и общего состояния машины, которое можно охарактеризовать только словом «отличное»? Двухлитровый двигатель, выдающий 131 лошадиную силу, уютный тканевый салон, климат- и круиз-контроль, а также аудиосистему с головным устройством Blaupunkt, способным читать как CD, так и кассеты. Учитывая нынешнюю моду на ретро, последняя опция выглядит не такой уж бесполезной.
2014 год стал последним для модели Kyron корейской компании SsangYong. Тогда же был выпущен и внедорожник, представленный на фотографиях выше. Но, в отличие от тысяч таких же машин, этот экземпляр не ударился в покорение неизведанных просторов, а жил тихой городской жизнью, наматывая в год жалкие несколько сотен километров.
Сейчас его пробег составляет 4 тысячи километров. По мнению продавца, это убедительный аргумент, чтобы просить за Kyron 1,7 миллиона рублей. Помимо дизельного двигателя и механической коробки передач, внедорожник предлагает рамную конструкцию, а также такие опции, как климат-контроль, аудиосистему и подогрев передних сидений.
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Для справки: за те же деньги можно купить хорошо укомплектованный Haval H7 или базовый Volkswagen Taos.
549 000 рублей за новый Renault в 2021 году — это реальность. Правда, тут стоит сделать оговорку, что под эпитетом «новый» имеются в виду состояние и пробег автомобиля. А вот с фактической новизной всё сложнее: возраст автомобиля составляет четверть века!
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Но Renault 19 Europa не становится от этого менее очаровательным: такие машины и в таком состоянии — сейчас редкость даже в странах Западной Европы. А уж представленный экземпляр с пробегом 600 километров и вовсе можно назвать уникальным. Конечно, его оснащение, силовая установка и безопасность по современным меркам не выдерживают никакой критики, но для тех, кто тоскует по 1990‑м, старенький «француз» может стать удачным приобретением.
Сейчас автомобиль расконсервирован и готов к повседневной эксплуатации.
Новый S-класс в кузове W223 — это конечно, здорово. Но как насчёт нового S‑класса в кузове W221? Он и стоит дешевле, и выглядит монументально (может, даже солиднее нового). Да и по части комфорта едва ли уступает: если не считать разнообразные гаджеты и виджеты, вроде навигации с эффектом дополненной реальности, всё остальное для красивой жизни у 221‑го есть.
Хотя представленный экземпляр не является «шестисотым» или версией от AMG, он вполне динамичен благодаря 3,5-литровому V6 на 272 лошадиные силы. Плюс у него есть система полного привода 4Matic — так что и зимой на нём будет ездить спокойнее.
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Правда, рискнёт ли кто-то эксплуатировать W221 с пробегом 2 тысячи километров и ценником в несколько миллионов рублей? Такой бы в тёплый гараж да на хранение будущим поколениям...
Горячий хэтчбек с пробегом 200 километров — явление такое же редкое, как снег в июле в Дакаре. Обычно такие машины чуть ли не с автосалонов едут на автодромы, где наматывают тысячи километров в самых экстремальных условиях. Но этой Калине NFR повезло. Или же не повезло — ведь она пока так и не пожила жизнью настоящего хот-хэтча.
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Пятидверка была выпущена в 2015 году — тогда её стоимость составляла 850 тысяч рублей. Сейчас же продавец намерен выручить за редкий хэтчбек сумму намного большую, аргументируя прайс эксклюзивностью предложения. Что же, учитывая, что машина продаётся с февраля, похоже, что пока эксклюзивность этого NFR никто не оценил.