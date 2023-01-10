Закрыт знаменитый британский «брод глупости»

Власти городка Раффорд-Форд в британском Ноттингемшире перекрыли проезд по Раффорд-лейн, где находится знаменитый «брод глупости». После дождей на улице образуется глубокая лужа, форсировать которую на автомобиле зачастую невозможно. Власти городка объяснили решение тем, что брод стал слишком популярен, а это небезопасно.
- Проливные дожди приводят к образованию на Раффорд-лейн лужи, глубина которой может достигать метра. Власти в этом случае выставляют предупреждающие знаки, но наиболее легкомысленные автомобилисты всё равно пытаются форсировать брод. Некоторые местные жители со временем начали фиксировать эти попытки на видео и публиковать в соцсетях. К примеру, Youtube-подборки Бена Грегори собирают сотни тысяч просмотров.
- Но настоящая популярность пришла к «броду глупости» с появлением TikTok. В итоге в дождливые дни вокруг брода начали формироваться настоящие толпы зрителей, а водители автомобилей и мотоциклов стали форсировать его уже сознательно — и нередко с плачевным результатом.
- В конце концов власти города пришли к выводу о необходимости закрытия проезда через брод. Поскольку средств на строительство моста у Раффорд-Форд нет, водителям придётся ездить в объезд — а это, по некоторым данным, крюк в 6,5 километра.
Своеобразный аналог «брода глупости» имелся и в России. Находился он в Санкт-Петербурге и именовался «мостом глупости»: несмотря на множество визуальных предупреждений, водители грузовых автомобилей регулярно пытались проехать под очень низким мостом. К моменту начала ремонта этого участка дороги число «жертв» моста превысило 200 машин.
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