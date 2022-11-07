Знаменитый британский «брод глупости» продолжает уничтожать автомобили

Брод Rufford Mill Ford в британском Ноттингемшире давно стал достопримечательностью из-за непрекращающихся попыток местных жителей преодолеть его на автомобилях. Ролик с очередной серией «заплывов» разной степени удачливости опубликовал пользователь YouTube Том Сандерленд. Известно, что глубина этого ручья после дождей может увеличиваться примерно до полуметра: подобное не является проблемой для многих настоящих внедорожников, но большинство легковых автомобилей не способно преодолеть водную преграду без серьёзных последствий.