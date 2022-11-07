Знаменитый британский «брод глупости» продолжает уничтожать автомобили

Брод Rufford Mill Ford в британском Ноттингемшире давно стал достопримечательностью из-за непрекращающихся попыток местных жителей преодолеть его на автомобилях. Подобные эксперименты неизменно привлекают толпы зевак и собирают миллионы просмотров в YouTube. Ролик с очередной серией «заплывов» разной степени удачливости опубликовал пользователь Том Сандерленд.
- Известно, что глубина этого ручья после дождей может увеличиваться примерно до полуметра: подобное не является проблемой для многих настоящих внедорожников, но большинство легковых автомобилей не способно преодолеть водную преграду без серьёзных последствий.
- В представленном здесь ролике показаны попытки с участием BMW 4 серии, Bentley Bentayga и компактного хэтчбека Vauxhall. Как и следовало ожидать, люксовый британский кроссовер справился с испытанием лучше всех, прочим же вода быстро попала в моторные отсеки, нанеся повреждения двигателям.
- Говорят, местные жители с более подходящими транспортными средствами любят развлекаться, преодолевая брод на высокой скорости и забрызгивая зрителей, однако нередко теряют при этом бамперы и другие детали.
Ранее Журнал Авто.ру писал о новом электрическом велосипеде GMC Hummer EV, который, судя по опубликованному производителем видео, также не боится водоёмов.
Доводилось преодолевать водные преграды на неподходящем автомобиле?
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