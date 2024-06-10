Законопроект о штрафах за опасное вождение внесли в Госдуму

Законопроект, добавляющий в КоАП новую статью с наказанием за опасное вождение, поддержан правительством и вносится в Госдуму. Об этом сообщил в своём телеграм-канале один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. Новая статья предусматривает наказание от штрафа 3 тысячи рублей до лишения прав на 3 месяца.