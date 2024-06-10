Законопроект о штрафах за опасное вождение внесли в Госдуму

Законопроект, добавляющий в КоАП новую статью с наказанием за опасное вождение, поддержан правительством и вносится в Госдуму. Об этом сообщил в своём телеграм-канале один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. Новая статья предусматривает наказание от штрафа 3 тысячи рублей до лишения прав на 3 месяца.
- Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что опасное вождение является причиной до 80% аварий. Особо отмечается, что правилами дорожного движения запрет на опасное вождение установлен ещё в 2016 году, однако ответственность за это нарушение до сих пор не предусмотрена.
- Новая статья КоАП также ориентирована, согласно тексту законопроекта, на водителей, которые размещают в соцсетях видео с примерами опасной езды и наплевательского отношения к другим участникам дорожного движения и налагаемым на них административным штрафам. Последнее, по мнению авторов, свидетельствует об умышленности опасного вождения.
- Новая статья КоАП получит номер 12.38. Она предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей за первичное нарушение и лишение прав на срок от одного до трёх месяцев за повторное.
В конце мая в Госдуму был внесён ещё один законопроект о новых санкциях для водителей. За применение устройств, позволяющих скрывать регистрационные номера на автомобилях, предлагается лишать удостоверений на срок от одного до полутора лет.
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Фото на обложке: Вячеслав Крылов, Журнал Авто.ру