Повышение пошлин за права, номера, ПТС с 1 сентября: законопроект принят

Стоимость выдачи водительского удостоверения увеличится вдвое — с 2 до 4 тысяч рублей за права старого образца и с 3 до 6 тысяч — за новый документ. СТС подорожает с 500 до полутора тысяч рублей за бумажное и с 1,5 до 4,5 тысячи — за пластиковое. Цена ПТС увеличится с 800 до 1,2 тысячи рублей, номерных знаков — с 2 до 3 тысяч. Всего планируется увеличить полтора десятка пошлин, имеющих отношение к автомобилистам.