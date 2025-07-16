Повышение пошлин за права, номера, ПТС с 1 сентября: законопроект принят

С 1 сентября существующие государственные пошлины для автовладельцев могут быть повышены в несколько раз, а также введены новые платежи. Подорожают, к примеру, выдача регистрационных документов на автомобили и номерных знаков, а также оформление водительских удостоверений. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, пишет ТАСС.
- Стоимость выдачи водительского удостоверения увеличится вдвое — с 2 до 4 тысяч рублей за права старого образца и с 3 до 6 тысяч — за новый документ. СТС подорожает с 500 до полутора тысяч рублей за бумажное и с 1,5 до 4,5 тысячи — за пластиковое. Цена ПТС увеличится с 800 до 1,2 тысячи рублей, номерных знаков — с 2 до 3 тысяч. Всего планируется увеличить полтора десятка пошлин, имеющих отношение к автомобилистам.
- Законопроектом устанавливаются и новые платежи за услуги, которые ранее оказывались бесплатно. Выписка из госреестра транспортных средств оценена в 50 рублей, внесение данных в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты — в 500 рублей, а автошколам за выдачу заключения о соответствии придётся платить 15 тысяч.
- Эти нововведения объясняются необходимостью компенсации расходов госорганов и снижения нагрузки на их инфраструктуру, при этом авторы инициативы утверждают, что новые расходы не будут обременительными ни для частных автовладельцев, ни для предпринимателей.
- В правительстве подсчитали, что законопроект о повышении пошлин, который в целом касается не только автомобилистов, совокупно обеспечит дополнительное пополнение федерального бюджета на 45 миллиардов рублей в год.
Ещё с одной инициативой, увеличивающей финансовую нагрузку на водителей, выступила на днях ассоциация «Российские автомобильные дилеры». Предложено увеличить транспортный налог и ввести обязательный техосмотр два раза в год для автомобилей старше 15 лет.
Новые пошлины скажутся на вашем финансовом положении?
Конечно, вон как всё дорожает
Вряд ли, не так уж часто мы их платим
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Фото на обложке: Журнал Авто.ру